Экскурсия посвящена истории военных событий начала декабря 1941-го года на Крюковском рубеже, когда здесь проходила последняя линия обороны Москвы на северо-западном направлении.

В течение двух часов участники пройдут по местам былых боев, отмеченных памятными знаками, познакомятся с историей 354-й стрелковой дивизии, которая на рубеже Матушкино — Крюково в начале декабря 1941-го года приняла свое боевое крещение. Лектор расскажет о сражениях дивизии с немецко-фашистскими захватчиками и освобождении деревни Матушкино.

Место сбора — у знака первостроителям города на площади Юности. Далее маршрут будет пролегать по памятным местам боев и завершится у мемориального комплекса «Штыки», где прозвучит рассказ о перезахоронении праха Неизвестного солдата и истории памятника?монумента.

Бесплатные билеты: https://bilet.mos.ru/event/601834257/, на момент публикации есть 17 мест. Возрастное ограничение — 12+.

Задать вопросы можно по телефону музея: 8-499-731-82-89