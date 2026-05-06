«Тут главное всё делать аккуратно и не перебарщивать. Я раньше уже обливался холодной водой, а потом стал непрерывно купаться. Сейчас вода уже вполне подходящая, теплее, чем зимой», — рассказал он корреспонденту «Зеленоград.ру».

Пенсионер Олег Александрович, который в этом году пришел на озеро впервые, вспомнил историю этого места.

«Водичка отличная. Нужно успеть искупаться, пока активный ремонт не начался. Я в Зеленограде очень долго живу, и помню это место ещё со времён, когда здесь была торфяная слизь, а не вода. Потом озеро очистилось, сейчас, главное, не испортить ничего ремонтом. Оно ведь возникло очень давно, у него такая богатая история».

Что обещали раньше

Главный вопрос теперь — что появится здесь после ремонта и насколько итоговый проект совпадает с тем, что раньше показывали жителям.

Изначально благоустройство подавали как более бережное к природной территории. Пляж хотели сократить и отодвинуть от воды, прибрежный песок заменить естественной травяной зоной, вдоль берега сделать дорожку из природного камня, а бытовые постройки перенести дальше от воды, чтобы сохранить открытый вид на озеро. Детские площадки собирались полностью обновить с разделением по возрастам, а спортивную зону — переформатировать под мини-футбол, волейбол и настольный теннис, одновременно расширив тренажёрную часть.

Что обещают сейчас

Редакция Зеленоград.ру запрашивала полный комплект проектной документации, однако его передали без подробностей и визуализаций. Поэтому полностью проверить, сохранились ли все решения, которые раньше показывали жителям, сейчас нельзя.

Из переданных документов следует более общий набор работ: обновление покрытий, замена оборудования детских и спортивных площадок, ремонт мостика для схода в воду, установка малых архитектурных форм и обустройство безбарьерной среды. В материалах проекта также есть тренажёры, теннисный стол и волейбольная стойка с сеткой.