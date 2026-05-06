Продолжаем следить за работами на Чёрном озере, где с начала апреля готовят к благоустройству зону отдыха. Территория огорожена лишь частично, в нескольких местах проход к воде по-прежнему открыт. Рабочие вывозят старый песок, убирают территорию и говорят, что отдыхающие пока им не мешают, но когда работы активизируются, ограждения могут добавить.
За несколько недель с нашей прошлой проверки здесь успели демонтировать детскую и спортивные площадки, кабинки для переодевания, спасательную вышку и другие элементы. На площадке остаются две небольшие постройки — их пока не демонтируют. Часть разобранных конструкций до сих пор не убрана, деревья местами закрыли деревянными щитами.
Некоторые купаются на Чёрном озере круглый год, поэтому благоустройство для них — не помеха. Один из них — Виталий. По его словам, он начал окунаться в апреле прошлого года и с тех пор делает это без перерыва — и зимой, и летом.
«Тут главное всё делать аккуратно и не перебарщивать. Я раньше уже обливался холодной водой, а потом стал непрерывно купаться. Сейчас вода уже вполне подходящая, теплее, чем зимой», — рассказал он корреспонденту «Зеленоград.ру».
Пенсионер Олег Александрович, который в этом году пришел на озеро впервые, вспомнил историю этого места.
«Водичка отличная. Нужно успеть искупаться, пока активный ремонт не начался. Я в Зеленограде очень долго живу, и помню это место ещё со времён, когда здесь была торфяная слизь, а не вода. Потом озеро очистилось, сейчас, главное, не испортить ничего ремонтом. Оно ведь возникло очень давно, у него такая богатая история».
Что обещали раньше
Главный вопрос теперь — что появится здесь после ремонта и насколько итоговый проект совпадает с тем, что раньше показывали жителям.
Изначально благоустройство подавали как более бережное к природной территории. Пляж хотели сократить и отодвинуть от воды, прибрежный песок заменить естественной травяной зоной, вдоль берега сделать дорожку из природного камня, а бытовые постройки перенести дальше от воды, чтобы сохранить открытый вид на озеро. Детские площадки собирались полностью обновить с разделением по возрастам, а спортивную зону — переформатировать под мини-футбол, волейбол и настольный теннис, одновременно расширив тренажёрную часть.
Что обещают сейчас
Редакция Зеленоград.ру запрашивала полный комплект проектной документации, однако его передали без подробностей и визуализаций. Поэтому полностью проверить, сохранились ли все решения, которые раньше показывали жителям, сейчас нельзя.
Из переданных документов следует более общий набор работ: обновление покрытий, замена оборудования детских и спортивных площадок, ремонт мостика для схода в воду, установка малых архитектурных форм и обустройство безбарьерной среды. В материалах проекта также есть тренажёры, теннисный стол и волейбольная стойка с сеткой.
Часть прежних решений в документах подтверждается. Но в переданных редакции материалах не удалось найти подтверждения, что детские площадки разделят по возрастам, появится отдельная площадка для мини-футбола, а пляж действительно уменьшат, уберут песок непосредственно от воды и сделают вдоль берега каменную дорожку.
По проекту работы рассчитаны на пять месяцев, завершить благоустройство планируют к 30 июля.
Начало благоустройства на аллее Лесные пруды
На дороге, примыкающей к озеру, уже появился информационный стенд, но рабочих пока нет. Срок завершения работ — 31 августа.