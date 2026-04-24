Теперь главный вопрос — что появится здесь после благоустройства и насколько это совпадает с тем, что раньше показывали жителям.

Что собирались сделать

Планировалось, что песчаный пляж сократят и отодвинут от воды, прибрежный песок заменят естественной травяной зоной, а вдоль берега сделают дорожку из природного камня, чтобы защитить озеро от сползания песка. Бытовые постройки обещали перенести дальше от линии воды, чтобы сохранить открытый вид на озеро.

Детские площадки также хотели полностью обновить с разделением по возрастам, а спортивную зону — переформатировать в несколько площадок: для мини-футбола, волейбола и настольного тенниса, одновременно расширив тренажёрную часть.

«Зеленоград.ру» получил запрошенную в префектуре проектную документацию и сейчас изучает предоставленный документ

По проекту строительные работы рассчитаны на пять месяцев, по данным с информационного щита на площадке закончить благоустройство должны к 30 июля. Пока ещё есть шанс, что не весь летний сезон пройдёт без одной из городских зон отдыха.

Также в этом году должны отремонтировать примыкающую к озеру аллею Лесные пруды. Однако работы на ней пока не начались.