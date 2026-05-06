В программе — танцы, стихи и песни на тему Великой Отечественной войны, знаменательной Победы и любви к Родине. Выступят ведущие коллективы культурного центра, представители Детской школы искусств имени Дягилева и другие приглашенные артисты. Вход свободный.
Кто выступит:
— музыкальная студия «Амадеус»
— хореографическая студия «Мари-дэнс»
— вокальная студия «Бельканто»
— студия исторических бальных танцев «Зеленоградский бал»
— студия эстрадно-джазового вокала «Триумф»
— хоровая капелла мальчиков «Орлята»
— музыкальная студия «Милако»
— этноклуб «Дикое поле»
— театр танца «Сапфир»
— танцевальный ансамбль «Вдохновение»
— театр танца «Крылья»
— балетная студия «Грация»
— солисты музыкального проекта «Поём НАШЕ»
— руководитель инструментального ансамбля «Метель» Даниил Луковкин
— актер театра и кино Артем Терехов
— ансамбль танца «Зеленый Град» Детской школы искусств имени Дягилева
Концерт пройдет 7 мая (это четверг) с 18:30 до 19:30 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1). Рекомендуемый возраст зрителей — 6+.
Вопросы можно задать по телефону учреждения: 8-499-734-31-71.