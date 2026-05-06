«Река Хуанхе местного разлива», — поделилась местная жительница Алина в чате района. «Весной многие реки так выглядят», — объясняет Борис.
Действительно, весной река «разбухает» за счет талой воды, стекающей с берегов через оттаявшие почвенные слои и захватывающей все вещества, накопившиеся на поверхности земли за зиму — глину, песок, органику. Течение становится быстрее и также вымывает слои грунта. Поток насыщается гуминовыми кислотами и фульвокислотами, которые придают воде жёлтый или коричневый оттенок.
Возможным «поставщиком» глины именно в Сходне могут также быть возобновившиеся работы у будущего тоннеля под железной дорогой в Алабушево: этой весной там началась разработка грунта и строительство подъездных дорог. Границы работ захватывают пойму реки Сходни по соседству с железной дорогой. Там русло еще в 2023 году убрали в трубу, готовясь к строительству — в тот момент Сходня тоже пожелтела предположительно из-за земляных работ.