Смысл всей развязки — повысить связность между старым и новым городом: через 14-й микрорайон, Западную промзону и площадку «Алабушево». Запуск движения через этот тоннель может резко улучшить ситуацию на городских дорогах.

При этом сроки строительства самого тоннеля по-прежнему неизвестны — уточним их в РЖД.

История у проекта тяжёлая. Проект несколько раз корректировали, а нынешний контракт с подрядчиком АО «МИСК» уже второй — первый расторгли тоже из-за необходимости переделывать проект.

Параметры остались примерно те же, о которых сообщали раньше: дороги должны пройти от улицы Михайловка со стороны 14-го микрорайона и от улицы Конструктора Лукина со стороны Западной промзоны, затронув частный сектор Алабушево. На них планируют по две полосы движения в каждом направлении. Проект также включает шумозащитные экраны и снос 78 капитальных строений.