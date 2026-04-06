Наконец начались работы по строительству третьего переезда через Октябрьскую железную дорогу. Это ещё не сам тоннель под путями, а только подъездные дороги к нему. Сейчас на площадке подрядчики занимаются разработкой грунта, а в апреле туда собираются завезти песок под устройство дорог. Это первый заметный выход проекта в стройку после нескольких лет проектирования, переделок и переносов.
За наземную часть проекта — подъезды со стороны 14-го микрорайона и площадки «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» — отвечает город, а устройство тоннеля передано РЖД.
Смысл всей развязки — повысить связность между старым и новым городом: через 14-й микрорайон, Западную промзону и площадку «Алабушево». Запуск движения через этот тоннель может резко улучшить ситуацию на городских дорогах.
При этом сроки строительства самого тоннеля по-прежнему неизвестны — уточним их в РЖД.
История у проекта тяжёлая. Проект несколько раз корректировали, а нынешний контракт с подрядчиком АО «МИСК» уже второй — первый расторгли тоже из-за необходимости переделывать проект.
Параметры остались примерно те же, о которых сообщали раньше: дороги должны пройти от улицы Михайловка со стороны 14-го микрорайона и от улицы Конструктора Лукина со стороны Западной промзоны, затронув частный сектор Алабушево. На них планируют по две полосы движения в каждом направлении. Проект также включает шумозащитные экраны и снос 78 капитальных строений.