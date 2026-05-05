В Зеленограде в мероприятии проекта «Московское долголетие» участвует центр «Силино» в корпусе 1106.
В 13:00 здесь состоится чествование ветеранов, далее программа продолжится концертом певца и участника проекта Сергея Шишкина.
Сергей Шишкин — вокалист, активный участник творческих мероприятий «Московского долголетия» в Зеленограде. Он выступает на окружных мероприятиях, таких как «Золотая осень», в том числе в составе вокальных студий (например, «Бельканто»).
Уточнить детали можно в центре московского долголетия или по телефону 8-495-870-44-44.
Центры московского долголетия — городские площадки для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, а также для граждан, получающих пенсию по выслуге лет или досрочную пенсию независимо от возраста. В ЦМД проходят бесплатные занятия по обучению, спорту, творчеству и досугу. Информацию о расписании и наборах можно уточнить по телефону 8-495-870-44-44 или на сайте mos.ru/md.
На видео — выступление Сергея Шишкина на летней сцене Культурного центра «Зеленоград»