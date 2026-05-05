Стойки с фотографиями участников Великой Отечественной войны установили рядом с фудмолом «Станция».

"На фотографиях — жители Зеленограда. Многие из них участвовали в параде ветеранов на Красной площади в 1995 году, к 50-летию Победы", — рассказали в фудмоле.

Впервые экспозицию собрали в прошлом году с помощью зеленоградцев: в «Станции» попросили прислать фотографии и имена бабушек и дедушек, прошедших войну, чтобы горожане могли знать в лицо героев. Сейчас на стойках размещены те же снимки.

Еще одна композиция ко Дню Победы появилась на здании ТЦ «Авангард» — фермерского рынка. Там разместили большой плакат со снимками героев Великой Отечественной войны.