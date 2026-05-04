9 мая Ведогонь-театр приглашает на праздничную программу, посвященную Дню Победы 04.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Формат «Майские встречи» объединяет концертную программу и тематические выставки, подготовленные несколькими учреждениями Зеленограда. Это бесплатно, но нужно зарегистрироваться.

В 15:00 в фойе театра начнут работать выставки. Зрители увидят инсталляцию Музея Зеленограда «Быт солдата на войне». Она познакомит горожан с тем, как жили, отдыхали и держали связь с домом защитники Москвы в короткие часы затишья между боями.

В 15:30 научный сотрудник музея расскажет о полевой кухне, снаряжении и гигиене на фронте. Зрителям представят предметы, которые были незаменимы во фронтовых условиях. Продолжительность лекции — полчаса.

В фойе театра развернется выставка Объединения культурных и досуговых центров

Зеленограда — «Книги Победы». Гости познакомятся с литературой о войне, подобранной специалистами на разный возраст, смогут оформить единый читательский билет и выбрать для прочтения книгу по душе — от мемуаров до художественных произведений, рассчитанных как на взрослых, так и на юных читателей.

Главная программа начнется в 16:00 — театрализованный концерт называется «С чего начинается Родина». В основе — воспоминания детей войны, оказавшихся в военные годы на территории деревень Матушкино и Крюково, где шли ожесточенные бои за Москву. Великая Победа складывалась не только из сводок с фронтов, но и из тысяч личных историй — историй тех, кто в 1941 году был ребенком и жил на этой земле, и тех, кто вел за собой солдат и первым шел в атаку.

Со сцены прозвучат стихи и песни русских и советских поэтов, а также фрагменты воспоминаний очевидцев. Режиссер концерта Алексей Ермаков, артисты: Татьяна Мазур, Анастасия Яковлева, Сабина Мусалимова, Анастасия Мунина, Арина Храмова, Егор Васильев, Аркадий Зяблов, Кирилл Лясковский, Данил Никитин, Михаил Михайлов.

  • Мероприятие пройдет в Ведогонь-театре (улица Юности, дом 17). Телефон учреждения: 8-499-731-00-31.
  • Осмотр выставок — со свободным входом.
  • На концерт нужно оформить бесплатный билет: https://www.vedogon.ru/maiskie_vstrechi, на момент публикации места есть.
  • Продолжительность — 1 час 20 минут, возрастное ограничение — 12+

