Копии единых платёжных документов, предоставленные жителями, подтверждают, что суммы коммунальных платежей доходят до очень крупных размеров, а у отдельных семей накопились долги в размере 1,5-2 миллионов рублей. Поселок строили как социальное жилье для семей с пятью и более детьми, но теперь сами жители называют его «долговой ямой».
Поселок находится между 23-м микрорайоном и деревней Малино. Дома предоставлялись многодетным очередникам не в собственность, а по договору безвозмездного пользования.
Как платежки выросли с нескольких тысяч до десятков тысяч
«Когда мы заезжали, коммуналка была 5300-5800 рублей. Люди платили», — рассказала жительница поселка Анна. По ее словам, сначала платежами занимался Центр арендного жилья Москвы, но спустя несколько лет дома передали на обслуживание «Жилищнику». После этого суммы начали расти: сначала до 20 тысяч, потом до 30 тысяч, а сейчас у некоторых жителей платежки доходят до 40-60 тысяч рублей.
Спорное отопление и разные ответы ведомств
Одна из важных проблем, по словам жителей — невозможность оформить положенные многодетным семьям льготы и субсидии на оплату коммунальных услуг. Жительница посёлка Анастасия говорит, что семьи оказались в замкнутом круге: без постоянной регистрации в домах люди не могут получить скидки, без перевода домов в социальный фонд нет регистрации, а платежи продолжают расти.
Одной из причин высоких платежей по мнению жителей — расчет тепла. Большая часть суммы платежей приходится на отопление. Анастасия, которая живет в поселке с 2009 года, говорит, что уже в 2016—2017 годах зимой приходили счета по 25-38 тысяч рублей. Семьи пытались разобраться, почему начисляется так много гигакалорий, обращались в инстанции и судились с «Жилищником». По словам Анастасии, в суде семье предложили за свой счет делать экспертизу счетчика, но денег на нее уже не было. После проигранного суда у ее матери заблокировали карты, и семье пришлось продать машину, чтобы погасить долг.
В ответах ведомств нет прямого признания ошибки или завышения начислений, но есть расхождения. В 2017 году зампрефекта в ответе одной из семей писал, что льготы на ЖКУ в коттеджном поселке не предоставляются, а соцзащита отправляла жителей разбираться с начислениями в управляющую компанию. В ответе префектуры за 2019 год уже сообщалось, что расчет платы идет с учетом мер социальной поддержки для многодетных семей в малоэтажных домах.
Префектура также объясняла высокие начисления за отопление работой общедомового прибора учета: если питание прибора отключалось, плату могли считать по нормативу. В том же ответе власти указывали, что расход тепла мог расти из-за бойлеров, гаражей и технических помещений, подключенных к общей системе отопления. Жители считают, что этот расчет нужно отдельно проверить.
Жители просят проверки
На фоне долгов жители опасаются и выселения. По словам Анны, из 22 семей, которые изначально жили в поселке, часть уже съехала. При этом, по словам жителей, освободившиеся дома не возвращаются в социальный жилой фонд, а выставляются на торги.
По словам жителей, они направили обращение председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, ответа пока нет.
Они просят проверить действия должностных лиц правительства Москвы и ДГИ, порядок начисления коммунальных платежей, применение льгот и соблюдение жилищных прав многодетных семей при изменении условий договоров.
Отдельно жители просят провести аудиторскую и прокурорскую проверку организаций, отвечавших за обслуживание поселка и начисления, прежде всего «Жилищника».