Спорное отопление и разные ответы ведомств

Одна из важных проблем, по словам жителей — невозможность оформить положенные многодетным семьям льготы и субсидии на оплату коммунальных услуг. Жительница посёлка Анастасия говорит, что семьи оказались в замкнутом круге: без постоянной регистрации в домах люди не могут получить скидки, без перевода домов в социальный фонд нет регистрации, а платежи продолжают расти.

Одной из причин высоких платежей по мнению жителей — расчет тепла. Большая часть суммы платежей приходится на отопление. Анастасия, которая живет в поселке с 2009 года, говорит, что уже в 2016—2017 годах зимой приходили счета по 25-38 тысяч рублей. Семьи пытались разобраться, почему начисляется так много гигакалорий, обращались в инстанции и судились с «Жилищником». По словам Анастасии, в суде семье предложили за свой счет делать экспертизу счетчика, но денег на нее уже не было. После проигранного суда у ее матери заблокировали карты, и семье пришлось продать машину, чтобы погасить долг.



В ответах ведомств нет прямого признания ошибки или завышения начислений, но есть расхождения. В 2017 году зампрефекта в ответе одной из семей писал, что льготы на ЖКУ в коттеджном поселке не предоставляются, а соцзащита отправляла жителей разбираться с начислениями в управляющую компанию. В ответе префектуры за 2019 год уже сообщалось, что расчет платы идет с учетом мер социальной поддержки для многодетных семей в малоэтажных домах.

Префектура также объясняла высокие начисления за отопление работой общедомового прибора учета: если питание прибора отключалось, плату могли считать по нормативу. В том же ответе власти указывали, что расход тепла мог расти из-за бойлеров, гаражей и технических помещений, подключенных к общей системе отопления. Жители считают, что этот расчет нужно отдельно проверить.