«Социальное жилье загнало нас в долговую яму»: многодетные семьи в Малино жалуются на высокие платёжки и долги до 2 миллионов рублей 03.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Копии единых платёжных документов, предоставленные жителями, подтверждают, что суммы коммунальных платежей доходят до очень крупных размеров, а у отдельных семей накопились долги в размере 1,5-2 миллионов рублей. Поселок строили как социальное жилье для семей с пятью и более детьми, но теперь сами жители называют его «долговой ямой».

Поселок находится между 23-м микрорайоном и деревней Малино. Дома предоставлялись многодетным очередникам не в собственность, а по договору безвозмездного пользования.

Как платежки выросли с нескольких тысяч до десятков тысяч

«Когда мы заезжали, коммуналка была 5300-5800 рублей. Люди платили», — рассказала жительница поселка Анна. По ее словам, сначала платежами занимался Центр арендного жилья Москвы, но спустя несколько лет дома передали на обслуживание «Жилищнику». После этого суммы начали расти: сначала до 20 тысяч, потом до 30 тысяч, а сейчас у некоторых жителей платежки доходят до 40-60 тысяч рублей.

Спорное отопление и разные ответы ведомств

Одна из важных проблем, по словам жителей — невозможность оформить положенные многодетным семьям льготы и субсидии на оплату коммунальных услуг. Жительница посёлка Анастасия говорит, что семьи оказались в замкнутом круге: без постоянной регистрации в домах люди не могут получить скидки, без перевода домов в социальный фонд нет регистрации, а платежи продолжают расти.

Одной из причин высоких платежей по мнению жителей — расчет тепла. Большая часть суммы платежей приходится на отопление. Анастасия, которая живет в поселке с 2009 года, говорит, что уже в 2016—2017 годах зимой приходили счета по 25-38 тысяч рублей. Семьи пытались разобраться, почему начисляется так много гигакалорий, обращались в инстанции и судились с «Жилищником». По словам Анастасии, в суде семье предложили за свой счет делать экспертизу счетчика, но денег на нее уже не было. После проигранного суда у ее матери заблокировали карты, и семье пришлось продать машину, чтобы погасить долг.

В ответах ведомств нет прямого признания ошибки или завышения начислений, но есть расхождения. В 2017 году зампрефекта в ответе одной из семей писал, что льготы на ЖКУ в коттеджном поселке не предоставляются, а соцзащита отправляла жителей разбираться с начислениями в управляющую компанию. В ответе префектуры за 2019 год уже сообщалось, что расчет платы идет с учетом мер социальной поддержки для многодетных семей в малоэтажных домах.

Префектура также объясняла высокие начисления за отопление работой общедомового прибора учета: если питание прибора отключалось, плату могли считать по нормативу. В том же ответе власти указывали, что расход тепла мог расти из-за бойлеров, гаражей и технических помещений, подключенных к общей системе отопления. Жители считают, что этот расчет нужно отдельно проверить.

Жители просят проверки

На фоне долгов жители опасаются и выселения. По словам Анны, из 22 семей, которые изначально жили в поселке, часть уже съехала. При этом, по словам жителей, освободившиеся дома не возвращаются в социальный жилой фонд, а выставляются на торги.

По словам жителей, они направили обращение председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, ответа пока нет.

Они просят проверить действия должностных лиц правительства Москвы и ДГИ, порядок начисления коммунальных платежей, применение льгот и соблюдение жилищных прав многодетных семей при изменении условий договоров.

Отдельно жители просят провести аудиторскую и прокурорскую проверку организаций, отвечавших за обслуживание поселка и начисления, прежде всего «Жилищника».

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
коммунальные платежи, тарифы на жку, квартплата, малино, многодетные семьи
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Чёрное озеро начали готовить к благоустройству Новости
Развлекательные квизы проведут в апреле в фудмоле «Станция» — по понедельникам и четвергам Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышла комедия с Галустяном, два ужастика, аниме-боевик, исторические приключения и другие фильмы Новости
Прокат детских машинок, роликов и велосипедов заработал на площади Юности Новости
Защита от голосовых дипфейков: новые возможности ассистента Ева Реклама
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
Молодые борцы из Зеленограда завоевали две медали на первенстве Москвы по греко-римской борьбе Новости
Подростков приглашают в «Школу аниматоров» — занятия будут проходить трижды в неделю во 2-м микрорайоне и продолжатся летом Новости
Бесплатные автобусы-экспрессы пустят до зеленоградских кладбищ 5 апреля Новости
Магазин OBI в ТЦ на Пятницком шоссе стал «Дом Лента» Новости
В Зеленограде открылась первая Школа цифровых искусств Renderia для детей от 8 до 15 лет Реклама
Покатался со стрельбой: молодого мужчину задержали за ночную стрельбу в Зеленограде Новости
Ученикам средней школы расскажут о бизнесе — интенсив подойдет детям, которые интересуется финансами, экономикой и предпринимательством Новости
Бесплатные уличные тренировки по бегу начинаются в Зеленограде Новости
Маркет изделий ручной работы «Встреча» пройдет 4 апреля в ТЦ «1000 мелочей» — в этот раз тематика пасхальная Новости
Возле отделов полиции в Зеленограде запретят парковку машин. Со второй попытки Новости
Научно-досуговый проект «Семейные открытия» — родителей с детьми приглашают на совместные мастерилки в библиотеку Новости
Мусорный полигон рядом с Зеленоградом обещают засыпать землей к концу апреля, чтобы уменьшить запах Новости
Школа философии приглашает на занятия в апреле Реклама
Магазин «Первый выбор» открылся в Брёхово Новости
Детсад в Менделеево заливает талой водой Новости
Парковку запретят на въездах к домам по 14 адресам Новости
Чиновники пытались отобрать у жительницы Зеленограда квартиру, в которой она жила после смерти бывшего мужа Новости
Свадьба, как в Pinterest. Аренда — в подарок! Реклама
Прокатом электросамокатов пользуется более 20% читателей «Зеленоград.ру» Новости
Парализованного бельчонка спасли в Зеленограде Новости
Деревья снова в опасности — при благоустройстве дворов им повреждают корни Новости
О запахе гари сообщают жители со всего Зеленограда — что именно горит, непонятно Новости
Подростков в Зеленограде учат управлять дронами, а студентов приглашают в войска беспилотных систем Новости
Правозащитник и депутат поспорили о разблокировке Телеграма Новости
Экс-замглавы Солнечногорска задержали по делу о взятках. Она отвечала за дороги и благоустройство Новости
При ремонте подъездов, похоже, наконец отказались от вонючей краски Новости
Живой звук, авторские аранжировки, световое и лазерное шоу: «Триумф» готовит большую премьеру в КЦ «Зеленоград» Реклама
Как менять подкормку птиц с наступлением весны Новости
Строительство новой станции метро на северо-западе Москвы вышло на финишную прямую. Вот как выглядит «Народное Ополчение» Новости
Расселённая пятиэтажка снова загорелась в 19-м микрорайоне — пожары там давно стали системой Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру