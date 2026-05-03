Пожалуй, единственный магазин в Зеленограде, оставшийся с советских времён, может сменить владельца. Здание «Дома мебели» на Панфиловском проспекте, 1, выставлено на продажу — около месяца назад объявление появилось на нескольких площадках коммерческой недвижимости.

Здание построено в 1970 году специально под мебельную торговлю — одно из первых на Панфиловском проспекте, который тогда только начинал застраиваться. Это типичная советская постройка — два этажа, крупноблочные стены, почти пять тысяч квадратных метров.