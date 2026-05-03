На продажу выставлено здание легендарного «Дома мебели» 03.05.2026 ZELENOGRAD.RU

Пожалуй, единственный магазин в Зеленограде, оставшийся с советских времён, может сменить владельца. Здание «Дома мебели» на Панфиловском проспекте, 1, выставлено на продажу — около месяца назад объявление появилось на нескольких площадках коммерческой недвижимости.

Здание построено в 1970 году специально под мебельную торговлю — одно из первых на Панфиловском проспекте, который тогда только начинал застраиваться. Это типичная советская постройка — два этажа, крупноблочные стены, почти пять тысяч квадратных метров.

Место давно стало городским ориентиром: остановка напротив называется «Дом мебели» — также, как «Кинотеатр Электрон», «Магазин „Океан“» и «1000 мелочей» на Центральном проспекте. В Зеленограде точки маршрутов исторически привязывали к крупным торговым объектам, и некоторые названия переживают сами магазины на десятилетия. В соцсетях жители называют «Дом мебели» «несгибаемым» — единственным, кто устоял со времён СССР.

Магазин пережил смену эпох, приход сетевых конкурентов и маркетплейсов, закрытие ИКЕА. После приватизации им владеет семья Дацко. По словам брокера, основная причина продажи — возраст: владельцу за семьдесят, и он решил отойти от дел. Сергей Дацко — доктор экономических наук, заведующий кафедрой предпринимательства МИЭТа — посвятил магазину больше трёх десятилетий, параллельно ведя активную общественную жизнь далеко за пределами торгового зала: входил в наблюдательный совет Московской торгово-промышленной палаты, Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Совете Федерации.

Продаётся магазин как готовый бизнес — в объявлении на Авито его описывают как «готовый высокорентабельный мебельный салон, действующий полвека». Продавцы надеются найти покупателя, готового продолжить дело, а не сменить назначение здания. Чтобы ускорить сделку, цену уже снизили: с 400 до 350 миллионов рублей. Для сравнения: кадастровая стоимость здания по данным Росреестра — около 245 миллионов. Разница отражает не только стоимость стен, но и работающий бизнес: товар, оборудование, налаженные поставки. В объявлении, впрочем, оговаривается, что помещение подойдёт и под производство, и под автосалон.

Сотрудники магазина о продаже не знали. Корреспондент «Зеленоград.ру», побывавший там накануне, показал им объявление на Авито — заведующий отделом и продавцы удивились. Магазин работает в прежнем режиме: с 10:00 до 19:30, без выходных. Покупателей в торговом зале почти не было.

Это уже не первый советский торговый объект, уходящий из городской истории. Универмаг на Центральной площади закрылся в 2021 году — последним из подобных московских магазинов того формата. В 2025-м закрылся «Фарфор-Хрусталь» на площади Юности, проработавший более сорока лет. Найдётся ли покупатель, который захочет сохранить «Дом мебели», — пока неизвестно. Но по словам агента по недвижимости, интерес к объекту есть.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
бизнес, изменение, Дом мебели
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Чёрное озеро начали готовить к благоустройству Новости
Развлекательные квизы проведут в апреле в фудмоле «Станция» — по понедельникам и четвергам Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышла комедия с Галустяном, два ужастика, аниме-боевик, исторические приключения и другие фильмы Новости
Прокат детских машинок, роликов и велосипедов заработал на площади Юности Новости
Защита от голосовых дипфейков: новые возможности ассистента Ева Реклама
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
Молодые борцы из Зеленограда завоевали две медали на первенстве Москвы по греко-римской борьбе Новости
Подростков приглашают в «Школу аниматоров» — занятия будут проходить трижды в неделю во 2-м микрорайоне и продолжатся летом Новости
Бесплатные автобусы-экспрессы пустят до зеленоградских кладбищ 5 апреля Новости
Магазин OBI в ТЦ на Пятницком шоссе стал «Дом Лента» Новости
В Зеленограде открылась первая Школа цифровых искусств Renderia для детей от 8 до 15 лет Реклама
Покатался со стрельбой: молодого мужчину задержали за ночную стрельбу в Зеленограде Новости
Ученикам средней школы расскажут о бизнесе — интенсив подойдет детям, которые интересуется финансами, экономикой и предпринимательством Новости
Бесплатные уличные тренировки по бегу начинаются в Зеленограде Новости
Маркет изделий ручной работы «Встреча» пройдет 4 апреля в ТЦ «1000 мелочей» — в этот раз тематика пасхальная Новости
Возле отделов полиции в Зеленограде запретят парковку машин. Со второй попытки Новости
Научно-досуговый проект «Семейные открытия» — родителей с детьми приглашают на совместные мастерилки в библиотеку Новости
Мусорный полигон рядом с Зеленоградом обещают засыпать землей к концу апреля, чтобы уменьшить запах Новости
Школа философии приглашает на занятия в апреле Реклама
Магазин «Первый выбор» открылся в Брёхово Новости
Детсад в Менделеево заливает талой водой Новости
Парковку запретят на въездах к домам по 14 адресам Новости
Чиновники пытались отобрать у жительницы Зеленограда квартиру, в которой она жила после смерти бывшего мужа Новости
Свадьба, как в Pinterest. Аренда — в подарок! Реклама
Прокатом электросамокатов пользуется более 20% читателей «Зеленоград.ру» Новости
Парализованного бельчонка спасли в Зеленограде Новости
Деревья снова в опасности — при благоустройстве дворов им повреждают корни Новости
О запахе гари сообщают жители со всего Зеленограда — что именно горит, непонятно Новости
Подростков в Зеленограде учат управлять дронами, а студентов приглашают в войска беспилотных систем Новости
Правозащитник и депутат поспорили о разблокировке Телеграма Новости
Экс-замглавы Солнечногорска задержали по делу о взятках. Она отвечала за дороги и благоустройство Новости
При ремонте подъездов, похоже, наконец отказались от вонючей краски Новости
Живой звук, авторские аранжировки, световое и лазерное шоу: «Триумф» готовит большую премьеру в КЦ «Зеленоград» Реклама
Как менять подкормку птиц с наступлением весны Новости
Строительство новой станции метро на северо-западе Москвы вышло на финишную прямую. Вот как выглядит «Народное Ополчение» Новости
Расселённая пятиэтажка снова загорелась в 19-м микрорайоне — пожары там давно стали системой Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру