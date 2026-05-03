Пожалуй, единственный магазин в Зеленограде, оставшийся с советских времён, может сменить владельца. Здание «Дома мебели» на Панфиловском проспекте, 1, выставлено на продажу — около месяца назад объявление появилось на нескольких площадках коммерческой недвижимости.
Здание построено в 1970 году специально под мебельную торговлю — одно из первых на Панфиловском проспекте, который тогда только начинал застраиваться. Это типичная советская постройка — два этажа, крупноблочные стены, почти пять тысяч квадратных метров.
Место давно стало городским ориентиром: остановка напротив называется «Дом мебели» — также, как «Кинотеатр Электрон», «Магазин „Океан“» и «1000 мелочей» на Центральном проспекте. В Зеленограде точки маршрутов исторически привязывали к крупным торговым объектам, и некоторые названия переживают сами магазины на десятилетия. В соцсетях жители называют «Дом мебели» «несгибаемым» — единственным, кто устоял со времён СССР.
Магазин пережил смену эпох, приход сетевых конкурентов и маркетплейсов, закрытие ИКЕА. После приватизации им владеет семья Дацко. По словам брокера, основная причина продажи — возраст: владельцу за семьдесят, и он решил отойти от дел. Сергей Дацко — доктор экономических наук, заведующий кафедрой предпринимательства МИЭТа — посвятил магазину больше трёх десятилетий, параллельно ведя активную общественную жизнь далеко за пределами торгового зала: входил в наблюдательный совет Московской торгово-промышленной палаты, Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при Совете Федерации.
Продаётся магазин как готовый бизнес — в объявлении на Авито его описывают как «готовый высокорентабельный мебельный салон, действующий полвека». Продавцы надеются найти покупателя, готового продолжить дело, а не сменить назначение здания. Чтобы ускорить сделку, цену уже снизили: с 400 до 350 миллионов рублей. Для сравнения: кадастровая стоимость здания по данным Росреестра — около 245 миллионов. Разница отражает не только стоимость стен, но и работающий бизнес: товар, оборудование, налаженные поставки. В объявлении, впрочем, оговаривается, что помещение подойдёт и под производство, и под автосалон.
Сотрудники магазина о продаже не знали. Корреспондент «Зеленоград.ру», побывавший там накануне, показал им объявление на Авито — заведующий отделом и продавцы удивились. Магазин работает в прежнем режиме: с 10:00 до 19:30, без выходных. Покупателей в торговом зале почти не было.
Это уже не первый советский торговый объект, уходящий из городской истории. Универмаг на Центральной площади закрылся в 2021 году — последним из подобных московских магазинов того формата. В 2025-м закрылся «Фарфор-Хрусталь» на площади Юности, проработавший более сорока лет. Найдётся ли покупатель, который захочет сохранить «Дом мебели», — пока неизвестно. Но по словам агента по недвижимости, интерес к объекту есть.