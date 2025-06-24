«Я более 25 лет вёл наш семейный бизнес. За это время мы наладили связи с поставщиками, накопили базу клиентов. Грустно, что эта история заканчивается, но впереди нас ждёт много нового и интересного», — рассказал владелец.

По его словам, стало тяжело справляться: возраст, накопленная усталость за многолетнюю деятельность.

Владелец хотел продать бизнес, чтобы сохранить его для города, но это не удалось. Многие покупатели с грустью восприняли новость о закрытии магазина: одни приходили сюда как в музей, другие за детскими воспоминаниями, кто-то пополнял коллекцию Императорского фарфора и других товаров.

«Я хочу поблагодарить покупателей за тёплые слова, комментарии и отзывы о нашей деятельности. Также большое спасибо всем сотрудникам, работающим в разные годы, за добросовестный труд и профессионализм», — отметил владелец.

В ближайшее время помещение будет сдаваться в аренду, объявление вскоре появится в интернете. Что будет на месте магазин, пока неизвестно.