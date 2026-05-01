Перед тем как выйти на линию, каждый состав «Москва-2026» должен пройти 300 километров обкатки без пассажиров. Специалисты проверяют подвагонное оборудование, работу дверей, плавность хода, освещение, уровень вибрации и величину тормозного пути. Только после этого поезд допускают к перевозкам.

Новые поезда отличаются сквозным проходом через весь состав, более широкими дверями, USB-разъёмами для зарядки. Старые «номерные» вагоны были одними из самых шумных в московском метро.

Первый новый состав серии «Москва-2024» вышел на зелёную ветку два года назад. Сейчас на линии курсируют поезда этой серии и её модификация «Москва-2026». Мэрия обещает завершить замену к концу 2026 года, хотя в прошлом декабре представитель метрополитена назвал другую цифру: «ещё около 700 вагонов в течение двух лет», то есть ориентировочно к концу 2027-го или 2028-го. Официальных уточнений с тех пор не появлялось.