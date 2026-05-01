в 2025 году зеленоградцы сдали на исследование 119 клещей. Боррелиоз выявлен у 13 из них — это 10,9%. Риккетсиоз — у 14, то есть у 11,8%. Анаплазмоз — у четырёх клещей (3,4%).

Главный совет после укуса: следить не за анализом, а за самочувствием

Все три болезни — бактериальные инфекции, которые переносят клещи. Начинаться они могут похоже: температура, слабость, головная или мышечная боль после укуса.

Разница — в возбудителе, симптомах и рисках. Риккетсиозы обычно опаснее в острой фазе: некоторые формы могут быстро давать тяжёлое течение. Анаплазмоз тоже может быть тяжёлым, особенно у пожилых и людей с ослабленным иммунитетом. Боррелиоз чаще опасен не быстрым ухудшением, а поздними осложнениями — для суставов, нервной системы и сердца.

Важно: отрицательный анализ клеща или ранний отрицательный анализ крови не всегда исключает болезнь. После укуса нужно 2-4 недели следить за самочувствием. При температуре, слабости, сыпи, растущем пятне или болях надо обратиться к врачу и сказать про укус клеща.

Большинство укусов — за пределами Зеленограда

Зеленоградский Роспотребнадзор уточнил, что число обращений по поводу укусов клещей в 2025 году не превысило среднемноголетний показатель. При этом большинство случаев связаны с поездками в другие регионы — на территории самого Зеленограда укусов зафиксировано значительно меньше.

Существенных изменений в заражённости клещей по сравнению с прошлыми сезонами ведомство не отметило. По сравнению с 2024 годом заражённость боррелиозом заметно снизилась: тогда из 100 исследованных клещей боррелиоз нашли у 31. Показатели по риккетсиозу и анаплазмозу остались примерно на том же уровне.

Чем дальше от города, тем больше риск

Похоже, чем дальше от Москвы, тем больше обращений по поводу укусов клещей: в Химкинском округе всего 23 на 100 тысяч жителей, в Зеленоградском — 44, а в Солнечногорском — 463.

Доля зараженных клещей в области сопоставима с Зеленоградом: около 25% клещей, исследованных в областных лабораториях, оказались носителями боррелиоза. Случаев клещевого энцефалита в области не зарегистрировано — ни в Солнечногорске, ни в Химках.

Если вас укусил клещ, его стоит сдать на анализ. Где это можно сделать в Зеленограде — в нашем справочном материале: https://www.zelenograd.ru/otvet/gde-v-zelenograde-sdat-kleshcha-na-analiz/