Каждый четвертый клещ, снятый в Зеленограде, оказался заражен опасным заболеванием 01.05.2026 ZELENOGRAD.RU

в 2025 году зеленоградцы сдали на исследование 119 клещей. Боррелиоз выявлен у 13 из них — это 10,9%. Риккетсиоз — у 14, то есть у 11,8%. Анаплазмоз — у четырёх клещей (3,4%).

Главный совет после укуса: следить не за анализом, а за самочувствием

Все три болезни — бактериальные инфекции, которые переносят клещи. Начинаться они могут похоже: температура, слабость, головная или мышечная боль после укуса.

Разница — в возбудителе, симптомах и рисках. Риккетсиозы обычно опаснее в острой фазе: некоторые формы могут быстро давать тяжёлое течение. Анаплазмоз тоже может быть тяжёлым, особенно у пожилых и людей с ослабленным иммунитетом. Боррелиоз чаще опасен не быстрым ухудшением, а поздними осложнениями — для суставов, нервной системы и сердца.

Важно: отрицательный анализ клеща или ранний отрицательный анализ крови не всегда исключает болезнь. После укуса нужно 2-4 недели следить за самочувствием. При температуре, слабости, сыпи, растущем пятне или болях надо обратиться к врачу и сказать про укус клеща.

Большинство укусов — за пределами Зеленограда

Зеленоградский Роспотребнадзор уточнил, что число обращений по поводу укусов клещей в 2025 году не превысило среднемноголетний показатель. При этом большинство случаев связаны с поездками в другие регионы — на территории самого Зеленограда укусов зафиксировано значительно меньше.

Существенных изменений в заражённости клещей по сравнению с прошлыми сезонами ведомство не отметило. По сравнению с 2024 годом заражённость боррелиозом заметно снизилась: тогда из 100 исследованных клещей боррелиоз нашли у 31. Показатели по риккетсиозу и анаплазмозу остались примерно на том же уровне.

Чем дальше от города, тем больше риск

Похоже, чем дальше от Москвы, тем больше обращений по поводу укусов клещей: в Химкинском округе всего 23 на 100 тысяч жителей, в Зеленоградском — 44, а в Солнечногорском — 463.

Доля зараженных клещей в области сопоставима с Зеленоградом: около 25% клещей, исследованных в областных лабораториях, оказались носителями боррелиоза. Случаев клещевого энцефалита в области не зарегистрировано — ни в Солнечногорске, ни в Химках.

Если вас укусил клещ, его стоит сдать на анализ. Где это можно сделать в Зеленограде — в нашем справочном материале: https://www.zelenograd.ru/otvet/gde-v-zelenograde-sdat-kleshcha-na-analiz/

Чёрное озеро начали готовить к благоустройству Новости
Развлекательные квизы проведут в апреле в фудмоле «Станция» — по понедельникам и четвергам Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышла комедия с Галустяном, два ужастика, аниме-боевик, исторические приключения и другие фильмы Новости
Прокат детских машинок, роликов и велосипедов заработал на площади Юности Новости
Защита от голосовых дипфейков: новые возможности ассистента Ева Реклама
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
Молодые борцы из Зеленограда завоевали две медали на первенстве Москвы по греко-римской борьбе Новости
Подростков приглашают в «Школу аниматоров» — занятия будут проходить трижды в неделю во 2-м микрорайоне и продолжатся летом Новости
Бесплатные автобусы-экспрессы пустят до зеленоградских кладбищ 5 апреля Новости
Магазин OBI в ТЦ на Пятницком шоссе стал «Дом Лента» Новости
В Зеленограде открылась первая Школа цифровых искусств Renderia для детей от 8 до 15 лет Реклама
Покатался со стрельбой: молодого мужчину задержали за ночную стрельбу в Зеленограде Новости
Ученикам средней школы расскажут о бизнесе — интенсив подойдет детям, которые интересуется финансами, экономикой и предпринимательством Новости
Бесплатные уличные тренировки по бегу начинаются в Зеленограде Новости
Маркет изделий ручной работы «Встреча» пройдет 4 апреля в ТЦ «1000 мелочей» — в этот раз тематика пасхальная Новости
Возле отделов полиции в Зеленограде запретят парковку машин. Со второй попытки Новости
Научно-досуговый проект «Семейные открытия» — родителей с детьми приглашают на совместные мастерилки в библиотеку Новости
Мусорный полигон рядом с Зеленоградом обещают засыпать землей к концу апреля, чтобы уменьшить запах Новости
Школа философии приглашает на занятия в апреле Реклама
Магазин «Первый выбор» открылся в Брёхово Новости
Детсад в Менделеево заливает талой водой Новости
Парковку запретят на въездах к домам по 14 адресам Новости
Чиновники пытались отобрать у жительницы Зеленограда квартиру, в которой она жила после смерти бывшего мужа Новости
Свадьба, как в Pinterest. Аренда — в подарок! Реклама
Прокатом электросамокатов пользуется более 20% читателей «Зеленоград.ру» Новости
Парализованного бельчонка спасли в Зеленограде Новости
Деревья снова в опасности — при благоустройстве дворов им повреждают корни Новости
О запахе гари сообщают жители со всего Зеленограда — что именно горит, непонятно Новости
Подростков в Зеленограде учат управлять дронами, а студентов приглашают в войска беспилотных систем Новости
Правозащитник и депутат поспорили о разблокировке Телеграма Новости
Экс-замглавы Солнечногорска задержали по делу о взятках. Она отвечала за дороги и благоустройство Новости
При ремонте подъездов, похоже, наконец отказались от вонючей краски Новости
Живой звук, авторские аранжировки, световое и лазерное шоу: «Триумф» готовит большую премьеру в КЦ «Зеленоград» Реклама
Как менять подкормку птиц с наступлением весны Новости
Строительство новой станции метро на северо-западе Москвы вышло на финишную прямую. Вот как выглядит «Народное Ополчение» Новости
Расселённая пятиэтажка снова загорелась в 19-м микрорайоне — пожары там давно стали системой Новости
