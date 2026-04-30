Фестиваль охватит разные форматы: гастрономические пространства с блюдами восьми федеральных округов, ремесленные и ботанические мастер-классы, уличные игры, концерты и театральные постановки.

Центральной площадкой становится Тверской бульвар, где получится попробовать редкие региональные блюда, узнать об их приготовлении и попасть на специальную программу 9 мая с фронтовой кухней и солдатским рационом.

Программа делится на два смысловых этапа. В первые дни основной акцент сделан на теме «Единство народов России»: проходят спектакли по мотивам фольклора и эпоса, современные интерпретации национальных легенд, выступления фолк-коллективов.

С 8 по 11 мая фестиваль переходит к теме Дня Победы: в афише появляются постановки по военной прозе, музыкальные программы на стихи поэтов-фронтовиков и тематические события, связанные с историей Великой Отечественной войны.

Отдельное место занимает музыкальная программа 9 и 10 мая — на площадках звучат песни военных лет, включая «Смуглянку», «Катюшу», «Темную ночь» и «Журавлей». Формат варьируется от живых выступлений артистов до трансляций, объединяя зрителей через знакомый музыкальный материал.

Помимо культурной части, фестиваль включает активные форматы: современные версии дисциплин ГТО, силовые соревнования, автосимуляторы, а также открытые спортивные зоны — от стритбольных площадок до скейт-парков.

С полной программой фестиваля можно познакомиться на сайте: https://russpass.ru/moscowseasons/vesna-2026