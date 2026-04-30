Фестиваль «Московская весна» — с 1 по 11 мая в бульварной зоне 16-го микрорайона пройдут концерты, мастер-классы, игры и конкурсы 30.04.2026 ZELENOGRAD.RU

Городской фестиваль развернется на площадке «Московских сезонов» и задуман как серия событий, соединяющих культурные традиции регионов страны и темы исторической памяти.

Программа в Зеленограде:

Первая часть фестиваля посвящена культурному разнообразию регионов России, вторая — событиям и памяти Великой Победы. В течение всех дней бульварная зона возле корпуса 1606 будет работать как открытое пространство с возможностью свободного посещения.

На сцене выступят:

  • 1 мая, 16:30—17:15 — Павел Арламов
  • 2 мая, 16:30—17:15 — Олеся Евстигнеева
  • 3 мая, 16:30—17:15 — Илья Аноприев

Игровая и интерактивная зона действует ежедневно с 11:00 до 20:00. Здесь проходят соревнования и активности: масштабная дженга, лабиринт на ловкость, командная игра с мячом «тарелка-липучка» и флинг-бол с подсчетом очков. Участие свободное, активности повторяются в течение дня.

Отдельный блок занимает «полевая редакция» — серия занятий по созданию тематических материалов: фотокубиков, стенгазет и выпусков «Газеты Победы». Формат посвящен осмыслению истории через визуальные и текстовые практики.

  • Сессии проходят 8-11 мая в разное время: 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00 (продолжительность — около 45 минут).

Спортивная программа представлена ежедневным турниром «Самый сильный житель района». Участники соревнуются в девяти дисциплинах, включая упражнения с гирями, челночный бег, прыжки на скакалке и планку. Возрастные категории: 8-12, 13-17, 18-35, 35-49 лет и 50+

  • 1-3 и 9-11 мая: 12:00-21:00
  • 4-8 мая: 15:00-21:00

Творческая часть включает занятия в студии живописи. Участники создают весенние этюды, иллюстрации и графические работы, в том числе по сюжетам книг Владимира Сутеева. Сессии проходят ежедневно в разное время, продолжительность — около 45 минут. Возрастное ограничение: 5+.

  • 1 мая — 13:00, 14:00, 15:00 16:00, 17:00, 18:00
  • 2 мая —13:00, 15:00, 16:00, 18:00
  • 3 мая — 13:00, 14:00, 16:00, 17:00
  • 4 мая — 18:00
  • 5 мая — 17:00, 18:00
  • 6 мая — 17:00, 18:00
  • 7 мая — 17:00, 18:00

Рисовать именно сказки Владимира Сутеева будут:

  • 2 мая — 14:00, 17:00
  • 3 мая — 15:00, 18:00
  • 4 мая — 17:00

Фестивальная площадка «Московские сезоны» в Крюково расположена у корпуса 1606

Программу зеленоградской площадки можно уточнить здесь

Больше мероприятий фестиваля — в Москве

Фестиваль охватит разные форматы: гастрономические пространства с блюдами восьми федеральных округов, ремесленные и ботанические мастер-классы, уличные игры, концерты и театральные постановки.

Центральной площадкой становится Тверской бульвар, где получится попробовать редкие региональные блюда, узнать об их приготовлении и попасть на специальную программу 9 мая с фронтовой кухней и солдатским рационом.

Программа делится на два смысловых этапа. В первые дни основной акцент сделан на теме «Единство народов России»: проходят спектакли по мотивам фольклора и эпоса, современные интерпретации национальных легенд, выступления фолк-коллективов.

С 8 по 11 мая фестиваль переходит к теме Дня Победы: в афише появляются постановки по военной прозе, музыкальные программы на стихи поэтов-фронтовиков и тематические события, связанные с историей Великой Отечественной войны.

Отдельное место занимает музыкальная программа 9 и 10 мая — на площадках звучат песни военных лет, включая «Смуглянку», «Катюшу», «Темную ночь» и «Журавлей». Формат варьируется от живых выступлений артистов до трансляций, объединяя зрителей через знакомый музыкальный материал.

Помимо культурной части, фестиваль включает активные форматы: современные версии дисциплин ГТО, силовые соревнования, автосимуляторы, а также открытые спортивные зоны — от стритбольных площадок до скейт-парков.

С полной программой фестиваля можно познакомиться на сайте: https://russpass.ru/moscowseasons/vesna-2026

