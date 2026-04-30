В течение всех дней площадка будет работать как открытое пространство с возможностью свободного посещения.
Игровая и интерактивная зона действует ежедневно с 11:00 до 20:00. Здесь проходят соревнования и активности: масштабная дженга, лабиринт на ловкость, командная игра с мячом «тарелка-липучка» и флинг-бол с подсчетом очков. Участие свободное, активности повторяются в течение дня.
Отдельный блок занимает «полевая редакция» — серия занятий по созданию тематических материалов: фотокубиков, стенгазет и выпусков «Газеты Победы». Формат посвящен осмыслению истории через визуальные и текстовые практики. Сессии проходят 8-11 мая в разное время: 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00 (продолжительность — около 45 минут).
Спортивная программа представлена ежедневным турниром «Самый сильный житель района». Участники соревнуются в девяти дисциплинах, включая упражнения с гирями, челночный бег, прыжки на скакалке и планку. Есть возрастные категории: 8-12 и 13-17 лет.
- 1-3 и 9-11 мая: 12:00-21:00
- 4-8 мая: 15:00-21:00
Творческая часть включает занятия в студии живописи. Участники создают весенние этюды, иллюстрации и графические работы, в том числе по сюжетам книг Владимира Сутеева. Сессии проходят ежедневно в разное время, продолжительность — около 45 минут. Возрастное ограничение: 5+
- 1 мая — 13:00, 14:00, 15:00 16:00, 17:00, 18:00
- 2 мая —13:00, 15:00, 16:00, 18:00
- 3 мая — 13:00, 14:00, 16:00, 17:00
- 4 мая — 18:00
- 5 мая — 17:00, 18:00
- 6 мая — 17:00, 18:00
- 7 мая — 17:00, 18:00
Рисовать сказки Владимира Сутеева будут:
- 2 мая — 14:00, 17:00
- 3 мая — 15:00, 18:00
- 4 мая — 17:00
А еще параллельно можно послушать концерты:
- 1 мая, 16:30—17:15 — выступит Павел Арламов
- 2 мая, 16:30—17:15 — выступит Олеся Евстигнеева
- 3 мая, 16:30—17:15 — выступит Илья Аноприев
Фестивальная площадка «Московские сезоны» в Крюково расположена у корпуса 1606