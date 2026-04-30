На зооферме «Шихово» живут альпаки, северные олени, ламы, рыси, верблюды, яки, а также различные виды обезьян, крокодилов и рептилий. Некоторых из обитателей даже можно погладить и покормить.
В выходные дни 1-3 мая здесь отпразднуют восьмилетие экопарка и проведут веселые мероприятия, участие в которых можно совместить с осмотром питомцев «Шихово».
Дорога от Зеленограда на автомобиле занимает около часа, прогноз погоды хороший — дневная температура в Дмитровском районе составит +9 (1 мая), +15 (2 мая) и +22 (3 мая).
— шоу сладкой ваты, шоу фокусов и крио-шоу с мороженым
— мастер-классы, аниматоры и игровые программы
— шоу барабанщиков
— кукольная сказка «Сказ о богатыре, Царевне и Змее Горыныче»
— праздничное угощение сладкой ватой и попкорном
Как подсказывает сайт фермы, посещение подходит детям любого возраста, при этом для малышей до 3-х лет вход бесплатный, а интерактивные зоны ориентированы на дошкольников. Активный отдых, включая катание на собаках и экскурсии, оптимален для детей от 7-и до 14-и лет, а на локацию «Хаски Остров» допускаются посетители с 5-и лет.
- Зооферма расположена по адресу: Московская область, Дмитровский район, деревня Шихово, дом 100, строение 1
- Задать вопросы можно по телефону: 8-495-255-31-21