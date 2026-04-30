Новая «Пятёрочка» открылась в корпусе 901Б — справа от пункта выдачи заказов Wildberries, который тоже заработал недавно. Супермаркет работает ежедневно с 8:00 до 22:00.
У входа в магазин оборудовали небольшую зону отдыха со скамейкой. Для покупателей работают три кассы самообслуживания и две обычные.
Ассортимент стандартный для супермаркета: мясо, рыба, молочная продукция, сладости, овощи, фрукты, готовая еда и другие товары повседневного спроса. Также есть сканер цен.
Рядом с отделами горячей выпечки и готовых блюд сделали зону кафе с посадочными местами, USB-разъёмами и розетками 220 В. Еду можно разогреть в микроволновке, взять чай, кофе или какао от 50 рублей и сразу оплатить напиток вместе с выпечкой.
На этой же кассе можно оплатить любые товары — это удобно, особенно если у основных касс собираются очереди.
Проходы в магазине свободные, паллеты покупателям не мешают. При этом уже в первый день здесь было много людей, поэтому в некоторых местах между отделами становилось тесно.