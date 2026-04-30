Программа, позволяющая сохранить когнитивные навыки и психоэмоциональное здоровье, разработана Федеральным центром мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России и специально адаптирована для людей старше 55 лет. В Зеленограде пройти тренировки можно в центрах московского долголетия Крюково, Матушкино, Савелки и Силино — нужно записаться.
Курс «Нейротренировки когнитивных навыков»:
- программа доступна ежедневно с 16:00 до 20:00
- это 10 коротких занятий (по 20 минут) на компьютере
- специалисты обещают подобрать индивидуальный набор упражнений для тренировки памяти и внимания
- главная цель программы — развитие быстроты мышления и улучшение концентрации
Курс «Нейрокоррекция психоэмоционального состояния»:
- программа доступна ежедневно с 10:00 до 18:00
- это 10 занятий по 30 минут с использованием нейрогарнитуры
- в основе — упражнения на расслабление и управление эмоциями
- главная цель программы — улучшение сна и снижение тревожности
Записаться на любую из программ:
- можно лично в центре московского долголетия
- по телефону 8-495-870-44-44
- заполнив форму на сайте проекта: https://after55.moscow/cognitive
- ЦМД Крюково (корпус 2014)
- ЦМД Матушкино (корпус 205А)
- ЦМД Савелки (корпус 320)
- ЦМД Силино (корпус 1106)
Центры московского долголетия — городские площадки для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет, а также для граждан, получающих пенсию по выслуге лет или досрочную пенсию независимо от возраста. В ЦМД проходят бесплатные занятия по обучению, спорту, творчеству и досугу. Информацию о расписании и наборах можно уточнить по телефону 8-495-870-44-44 или на сайте mos.ru/md