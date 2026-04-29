Евгений Чебатков — актер кино, сцены и озвучивания, ведущий радио, подкастов и телепрограмм, который стал голосом навигатора 2ГИС на русском языке.
Артист принципиально не использует нецензурную лексику, избегает вульгарных тем и любит лингвистические шутки. Его выступления ценят за особую энергетику — они яркие, с активной жестикуляцией и имитацией акцентов.
Концерт «На других берегах» посвящен жизненной адаптации человека и поиску себя в новых реалиях.
Евгений Чебатков — один из самых ярких представителей «нового поколения» российского стендапа. Он выделяется на фоне коллег своей энергичностью, эрудицией и космополитичным подходом к юмору.
Артист считается «интеллигентным» комиком: он не использует мат, его шутки строятся на наблюдениях о культуре, истории, языках и жизни в разных странах, а не на бытовых конфликтах или вульгарном юморе. Умение свободно говорить на английском языке и опыт жизни в разных странах дополняет фактуру выступлений и позволяет Евгению сравнивать менталитеты народов.
Евгений родился в Казахстане, учился в Томске, работал в Канаде, а сейчас живет в Москве. Особенная история семьи прорастает в стендап артиста, делая его глубоким, очень личным и трогательным.
— в популярном подкасте «История на ночь» Чебатков вместе с соведущими пересказывают исторические события с юмором, а в личном проекте «Языковой барьер» Евгений разбирается в особенностях английского языка и его акцентах
— озвучил главного героя Леонардо в мультсериале «Эволюция черепашек-ниндзя» (на русском языке)
— был ведущим шоу «Игра», «Концерты» и Stand Up на ТНТ, а также работал на радио «Европа Плюс»
— снялся в фильме «Майор Гром: Игра», получил премию в номинации «Мужчина года» по версии журнала «Гламур» и попал на обложку журнала Esquire Kazakhstan
— в 2023 году стал голосом навигатора 2ГИС на русском языке и стал проводить цикл чтений произведений русских классиков в Российской государственной библиотеке
Концерт пройдет 11 июня (это четверг) в 20:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1). Возрастное ограничение — 16+, продолжительность — 1 час 40 минут без антракта.
В продаже есть билеты стоимостью от 2 500 до 7 500 рублей: https://dkzelenograd.ru/afisha/stendap/kontsert-evgeniya-chebatkova
Вопросы можно задать по телефону: 8-499-734-31-71