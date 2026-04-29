Концерт «На других берегах» посвящен жизненной адаптации человека и поиску себя в новых реалиях.

Евгений Чебатков — один из самых ярких представителей «нового поколения» российского стендапа. Он выделяется на фоне коллег своей энергичностью, эрудицией и космополитичным подходом к юмору.

Артист считается «интеллигентным» комиком: он не использует мат, его шутки строятся на наблюдениях о культуре, истории, языках и жизни в разных странах, а не на бытовых конфликтах или вульгарном юморе. Умение свободно говорить на английском языке и опыт жизни в разных странах дополняет фактуру выступлений и позволяет Евгению сравнивать менталитеты народов.

Евгений родился в Казахстане, учился в Томске, работал в Канаде, а сейчас живет в Москве. Особенная история семьи прорастает в стендап артиста, делая его глубоким, очень личным и трогательным.