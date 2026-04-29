«Первый театр. Вода» — это театральное действие, в котором малыши от 10 месяцев до 5 лет и родители сообща участвуют в событиях: помогают доброму и пугливому раку-отшельнику, строят кораблики и по-настоящему запускают их в плавание.
16 мая (в субботу) состоятся два показа (в 10:15 и 11:30) в библиотеке в 6-м микрорайоне, билеты есть. По прогнозу в этот день удобно дойти или доехать до площадки — солнечно, 12+ утром и 16+ днем.
Постановка «Вода» успела стать легендой среди родителей малышей: только в Зеленоград спектакль с успехом привозили уже несколько раз.
По сюжету, пугливый и очень любопытный рак-отшельник ищет ракушку для проживания, а находит затонувший корабль с сокровищами, которых хватит на всех зрителей-мореплавателей.
Постановка уникальна использованием воды: прямо на спектакле идут «настоящие» дожди, образуются «настоящие» моря, строятся «настоящие» горы, — и всё это происходит с участием зрителей и в реальном времени.
Спектакль — часть уникального проекта «Первый театр», созданного режиссерами, художниками и артистами Юрием и Ольгой Устюговыми как дружелюбное введение малышей в театральное искусство и взаимодействие с окружающим миром через игру, звук и цвет. Первые спектакли были поставлены в в Московском театре кукол, а сейчас путешествуют по стране.
Постановки театра направлены на развитие чувства ритма, творческих способностей, внимания к окружающему миру и мелкой моторики через взаимодействие с артистами и элементами сценического действия.
Для малышей участие в таком спектакле помогает расширить кругозор, развивает восприятие музыки, визуальных и тактильных образов, а также укрепляет навыки взаимодействия в группе и внимание к деталям происходящего. Возможность вместе с родителями переживать сюжетные повороты и участвовать в действиях на сцене способствует развитию эмоционального интеллекта и создает позитивный совместный опыт.
Два показа пройдут утром 16 мая (это суббота) в библиотеке (корпус 607А). Продолжительность спектакля составляет около 45 минут.
Стоимость: основной билет (ребенок + взрослый) — 2500 рублей, дополнительный детский — 1400 рублей, дополнительный взрослый — 1000 рублей.
• на представление в 10:15 на момент публикации есть 16 билетов: https://zlng.radario.ru/events/2658310/tickets
• на показ в 11:30 — 16 билетов: https://zlng.radario.ru/events/2658311/tickets
С собой важно взять сменную обувь и одежду: вместе с артистами все участники играют с водой.
Телефон библиотеки: 8-499-735-85-10, единая линия: 8-495-161-00-05 (ежедневно с 09:00 до 21:00).