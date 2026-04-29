Постановка «Вода» успела стать легендой среди родителей малышей: только в Зеленоград спектакль с успехом привозили уже несколько раз.

По сюжету, пугливый и очень любопытный рак-отшельник ищет ракушку для проживания, а находит затонувший корабль с сокровищами, которых хватит на всех зрителей-мореплавателей.

Постановка уникальна использованием воды: прямо на спектакле идут «настоящие» дожди, образуются «настоящие» моря, строятся «настоящие» горы, — и всё это происходит с участием зрителей и в реальном времени.

Спектакль — часть уникального проекта «Первый театр», созданного режиссерами, художниками и артистами Юрием и Ольгой Устюговыми как дружелюбное введение малышей в театральное искусство и взаимодействие с окружающим миром через игру, звук и цвет. Первые спектакли были поставлены в в Московском театре кукол, а сейчас путешествуют по стране.

Постановки театра направлены на развитие чувства ритма, творческих способностей, внимания к окружающему миру и мелкой моторики через взаимодействие с артистами и элементами сценического действия.

Для малышей участие в таком спектакле помогает расширить кругозор, развивает восприятие музыки, визуальных и тактильных образов, а также укрепляет навыки взаимодействия в группе и внимание к деталям происходящего. Возможность вместе с родителями переживать сюжетные повороты и участвовать в действиях на сцене способствует развитию эмоционального интеллекта и создает позитивный совместный опыт.