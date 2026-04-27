«Утреннее ожидание автобуса превращается в пытку», — написал читатель «Зеленоград.ру» на фоне сильного снегопада.
Осадки были действительно аномальными для конца апреля. За сутки в Москве выпало до 16-19 мм — это почти 40% месячной нормы.
Почему на этом месте скапливается вода — точно непонятно: это может быть вопрос к ливневой канализации, состоянию дороги (например, колея удерживает воду) или конструкции остановки. Но в любом случае ситуация, при которой пассажиров на остановке заливает из-под колёс, нормальной считаться не может.
Сообщить о скоплении воды на дороге можно в круглосуточную диспетчерскую «Мосводостока» по телефону +7-495-657-87-03, а также через портал «Наш город».
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышла комедия с Галустяном, два ужастика, аниме-боевик, исторические приключения и другие фильмы Новости
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
Молодые борцы из Зеленограда завоевали две медали на первенстве Москвы по греко-римской борьбе Новости
Ученикам средней школы расскажут о бизнесе — интенсив подойдет детям, которые интересуется финансами, экономикой и предпринимательством Новости
Маркет изделий ручной работы «Встреча» пройдет 4 апреля в ТЦ «1000 мелочей» — в этот раз тематика пасхальная Новости
Научно-досуговый проект «Семейные открытия» — родителей с детьми приглашают на совместные мастерилки в библиотеку Новости
Мусорный полигон рядом с Зеленоградом обещают засыпать землей к концу апреля, чтобы уменьшить запах Новости
Чиновники пытались отобрать у жительницы Зеленограда квартиру, в которой она жила после смерти бывшего мужа Новости
Подростков в Зеленограде учат управлять дронами, а студентов приглашают в войска беспилотных систем Новости
Экс-замглавы Солнечногорска задержали по делу о взятках. Она отвечала за дороги и благоустройство Новости
Живой звук, авторские аранжировки, световое и лазерное шоу: «Триумф» готовит большую премьеру в КЦ «Зеленоград» Реклама
Строительство новой станции метро на северо-западе Москвы вышло на финишную прямую. Вот как выглядит «Народное Ополчение» Новости