Полицейские проверили законность нахождения и трудовой деятельности иностранных граждан. Плановая проверка закончилась административными делами, предстоящим выдворением иностранцев из страны, а также рисками для бизнеса — вплоть до уголовной ответственности

В отношении десяти человек составили протоколы за незаконную работу в России (часть 2 статьи 18.10 КоАП РФ). Еще двоих привлекли за нарушение правил въезда или режима пребывания (часть 3.1 статьи 18.8). Эти статьи предусматривают штраф от 5 до 7 тысяч рублей с выдворением из страны.

В отношении работодателя предприятия проводится административное расследование за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности (часть 4 статьи 18.15). Санкция предусматривает штраф для юридических лиц от 400 тысяч до 1 миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Полицейские напомнили, что обращение к сторонним организациям для легализации мигрантов может привести к серьезным последствиям, включая уголовную ответственность.

Миграционные проверки в Зеленограде проходят не только в общепите. Например, полиция проверяет стройки: после последних проверок принято принято более 20 решений о выдворении иностранцев. Отдельная часть таких дел в городе связана не с работой, а с фиктивной регистрацией приезжих — такие случаи полиция находила, например, в 8-м и 14-м микрорайонах.