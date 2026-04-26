Фотографию сделала наша читательница Елена в 15-м микрорайоне. Зачем он туда забрался — точно знает только сам кот.
Сверху видны птицы, прохожие и двор, крыша даёт укрытие, а деревянные борта превращают кормушку в маленький домик. Охотничий интерес тоже возможен: кошки быстро запоминают места, куда регулярно прилетают птицы. Но на фото кот скорее не в броске, а в режиме ожидания.
Кошки — одни из самых ловких городских хищников, и птицы хорошо это понимают: если рядом регулярно появляется кот, они могут перестать подлетать даже к привычной кормовой точке.
Весной кормушки вообще стоит проверять особенно внимательно. В тёплую погоду остатки семечек быстрее отсыревают и портятся, а птицам уже проще находить естественный корм — насекомых, почки, семена. Так что домик на дереве к концу апреля может неожиданно сменить назначение: был птичьей столовой, стал кошачьей верандой.