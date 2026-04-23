Гриб в виде мозга вырос в зеленоградском лесопарке 23.04.2026 ZELENOGRAD.RU

Строчок — один из самых ранних весенних грибов — заметила наша читательница Оксана в лесопарке 5-го микрорайона. Их плодовые тела появляются иногда почти сразу после схода снега, когда других заметных грибов в лесу ещё немного.

Строчки часто путают со сморчками, но у них разная поверхность шляпки. У сморчков она ячеистая, как соты, а у строчков — извилистая, складчатая, почти как грецкий орех или мозг. Именно эта «смятая» форма и делает гриб таким заметным на фоне прошлогодней листвы.

Строчки относятся к сумчатым грибам. Это значит, что споры у них созревают не в пластинках и не в трубочках, а в специальных микроскопических «сумках» — асках. Складчатая, «мозговая» поверхность у строчков она увеличивает площадь спороносного слоя, так что гриб получает больше рабочей поверхности.

Строчки нередко появляются на нарушенных, рыхлых и хорошо прогреваемых почвах — у троп, на старых кострищах, вырубках, обочинах и других участках, где лесная подстилка уже сдвинута или перемешана. Это как раз типичная среда для городского лесопарка.

Важно, что строчки — ядовитые грибы из группы ложных сморчков. Они могут содержать гиромитрин — токсин, связанный с тяжёлыми отравлениями, поэтому есть их нельзя.

