Организаторы обещают ненадолго отвлечься от «спокойных семейных концертов» и устроить вечер, где будет «громко, жирно, потно», а сёркл-пит вокруг колонны только приветствуется. Вход свободный, но с ограничением 18+ и фейс-контролем.

BarkingHeads сами называют себя панк-кор группой из Зеленограда.

Музыку Still Small Voice описывают как традиционный олдскульный хардкор с песнями «о чести и совести».

Memfis Limb называют свой стиль «скуф-металом». После долгого перерыва музыканты снова начали концертировать, сейчас готовят сингл «Перегар» и на концерте 25 апреля собираются показать новую песню.

Начало: 25 апреля, 20:00. Адрес: «Это бар» в корпусе 1824.