Ирина Владимировна 17 лет работает логопедом в дошкольном отделении в корпусе 1452.

В школе отмечают, что это большое достижение, которое свидетельствует о высочайшем профессионализме педагога, для которого конкурс стал уникальной возможностью поделиться своим видением развития дошкольников с особенностями речи.

«Участие в конкурсе — это возможность расти, делиться и вдохновлять, — говорит сама Ирина Владимировна. — Это возможность не только представить свой опыт, но и стать частью профессионального сообщества, где ценятся развитие, сотрудничество и искренняя преданность делу. Я верю, что каждый ребёнок способен развиваться, если рядом есть взрослый, который понимает, поддерживает и направляет. В своей работе я помогаю детям находить путь к общению, к пониманию себя и окружающего мира».

Впереди — последний этап конкурса, суперфинал. Пожелаем Ирине удачи!