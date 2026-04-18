В анонсе клуба Metox заявлен как музыкант из Нижнего Новгорода, который стал известен широкой аудитории после освобождения из исправительной колонии строгого режима — это время он описал в альбоме «Записки из мертвого дома».
На концерте состоится презентация альбома честной лирики о криминальном опыте и заключении, прозвучат хиты.
За последние 4 года Алексей Самсонов (Metox) записал три совместных альбома с Пашей Техником (два из них в составе группы «Каптёрка») и фиты со многими представителями русской хип-хоп-сцены: Брутто и Весъ (Каспийский Груз), Loc-Dog, Slim, Brick Bazuka, Бразилец (Рыночные отношения), Horus, Саша Скул и многими другими.
- Концерт состоится 25 апреля (это суббота) в 19:00 в клубе Vibe (Савелкинский проезд, дом 12). Возрастное ограничение — 18+.
