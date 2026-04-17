Библиотека в корпусе 1462



• 16:00—17:00 Чтение сказок народов России в детском книжном клубе «Читалкин» (6+).

Регистрация по ссылке: https://bilet.mos.ru/event/390553257/, на момент публикации есть 6 билетов.



• 18:00—19:30 Встреча с актерами «Ведогонь-театра» (16+) в Книжном клубе, разговор о творчестве сибирского писателя Виктора Петровича Астафьева и спектакле театра по его повести «Звездопад».

Регистрация по ссылке: https://bilet.mos.ru/event/390554257/, на момент публикации есть 22 билета.



• 19:00—20:00 Концерт «Нить традиций» (12+), в котором выступят три разновозрастные группы фольклорного ансамбля «Ладушки» — дети и их родители познакомят зрителей с казачьими песнями, плясками и наигрышами хутора Мрыховского.

Регистрация по ссылке: https://bilet.mos.ru/event/390564257/, на момент публикации есть 16 билетов.



22:00-00:00 Просмотр кинофильма Ивана Пырьева «Кубанские казаки» 1949 года (16+).

Регистрация по ссылке: https://bilet.mos.ru/event/390671257/, на момент публикации есть 13 билетов.



Библиотека в корпусе 401



• 20:30—21:00 Просмотр фильма «Три солнца» проекта «Киноуроки в школе». Это история о мальчике Егоре, который приезжает погостить к родственникам в чувашскую деревню, и там его встречает новый мир, отличный от городской суеты и гаджетов. Фильм знакомит с удивительными чувашскими легендами и обычаями, которые передаются из поколения в поколение. Возрастное ограничение — 6+.

Регистрация по ссылке: https://bilet.mos.ru/event/388808257/, на момент публикации есть 3 билета.



Уточнить вопросы можно по единому телефону библиотек: 8-495-161-00-05