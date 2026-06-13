Поскольку новую постройку требовалось обставить, Всеволожский приказал перевезти из других имений семьи, якобы, знавшие столярное дело. По свидетельству публициста Ивана Прыжова — уроженца села Середникова, у Всеволожского было в Тамбовской губернии, при городе Кадоме, имение. Он его продал, но с тем, чтобы из него вывезти в Середниково несколько семейств, среди них были и Зенины. Поселили их близ Середникова — на другом берегу Горетовки, положив начало деревне Лигачёво. Считается, что от этих семей и пошло производство мебели в здешних местах.

Что Зенины — самая знаменитая в наших краях «мебельная» фамилия — правда. А вот то, что они привезли это ремесло в Лигачёво — сомнительно. Иначе зачем в 1810 году 14-летнего Петю Зенина барин отдал в Юрлово учиться столярному делу? Эту историю сам Петр Семенович позже рассказал исследователю Андрею Исаеву, а тот изложил ее в своей книге «Промыслы Московской губернии», изданной в 1877 году.

Проучившись 5-6 лет, Зенин научился делать простую крестьянскую мебель, и нанимался к юрловским мастерам — его охотно брали, работник он был хоть куда. Так прошло еще несколько лет. «Надоело мне по работам бегать» — рассказывал Зенин впоследствии. Он был уже опытным мастером в возрасте «пора остепениться», но оставался крепостным, сменившим на своем веку четвертого владельца. Во второй половине 1820-х годов Пётр Зенин принадлежал Столыпиным. После смерти очередного барина — генерал-майора Дмитрия Столыпина, хозяйкой осталась его жена Екатерина Аркадьевна. Управляющим Середниковым и окрестными селами при ней состоял родственник и опекун её детей — Николай Баташев, он-то и распоряжался судьбой крепостного столяра Зенина.

«Жили мы в бедности, — рассказывал Пётр Зенин в 1861 году публицисту Ивану Прыжову, — братья у меня малые. Вот сделался я мастером, думал завестись домком, а меня взяли в барский дом. Работаю я в барском доме, а братьев учить некому, и нечего им делать, и пошли они по миру. Вижу я, что дело плохо, и пошел я к Б. (то есть к управляющему Баташеву — ред.) „Две недели хлеба нет; пустите на оброк“. — „Этого нельзя сделать“. А я опять в ноги. Ходил-ходил, да он и говорит: „Ты вот что сделай. За себя в господский дом найми мастера, а сам плати оброк“. А я ему: „Батюшка, поверьте, я буду лучший вам работник, только пустите на оброк“. — „Ну, ступай. Двести рублей оброку“. А я опять чебурах: „Батюшка, спасибо; только отпусти“. Вот мы начали жить да мало-помалу и разжились».

У Петра Зенина было три младших брата: Пахом, Василий и Николай. Сначала один, потом другой, третий — младшие приглядывались к делу Петра, приучались владеть пилой и рубанком, и со временем стали столярами. Так кустарная изба Зенина превратилась в семейное предприятие — в первую промышленную единицу в Лигачёве.