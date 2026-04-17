Ветклиника «Раденис»: спонсор темы
Старшеклассников и студентов просят помочь приюту для животных — работу учтут в волонтерские часы 17.04.2026 ZELENOGRAD.RU

Молодежный проект «Вприюте» помогает бездомным животным в выходные: это не мешает учебе школьников и студентов. Весь апрель и май в список площадок этого проекта входят приют для животных «Ника» (Малино).

Добровольцам предоставляют благодарственные письма, а также учитывают волонтерские часы. Помощь приютам — это то маленькое добро, которое может совершить каждый.

Чем можно помочь?

Нужно выгуливать, кормить и дрессировать животных — помогать им поверить в человека, привыкнуть доверять и слушаться, чтобы впоследствии устроить питомцев в семьи.

Организаторы также снимают видео и фотоматериалы — это дополнительно помогает развитию волонтерского движения, спонсорской помощи приютам (всегда нужны корм, медикаменты, ошейники, поводки, стройматериалы) и ускорению процесса поиска новых семей для животных.

Учёт волонтерских часов:

Добровольцам засчитывают время, проведенное в приютах. Эти часы можно верифицировать на платформе Добро.рф. Волонтерские часы — не просто запись о добрых делах, а официальный актив, который фиксируется в Личной книжке волонтера (чаще всего электронной).

Для старшеклассников и студентов они важны по нескольким ключевым причинам:
— школьникам за волонтерство некоторые вузы начисляют дополнительные баллы к ЕГЭ (можно получить от 1 до 10 дополнительных баллов)
— студентам волонтерство помогает в составлении объемного портфолио (с подтверждением важных качеств соискателя) и получении повышенной стипендии и рекомендаций
— для всех добровольцев открывается приоритетная возможность попасть на интересные масштабные мероприятия (фестивали, спорт, культура)

Как выбрать день и время — и записаться?

Добровольцы проекта выезжают в приюты каждые выходные.

Для записи нужно:
— найти анонс выезда в группе проекта ВКонтакте: https://vk.com/vpriyut
— написать комментарий под анонсом выбранного выезда: значок «плюс» (+)
— кураторы связываются с добровольцами и рассказывают все детали
— после первого диалога нужно будет заполнить анкету волонтера (куратор даст ссылку) и присоединиться к чату со всеми организационными моментами

Контакты руководителя движения «Вприюте»:
*Сергей Шеин: vk.com/sshein00, 8-953-129-41-54, vpriyute@yandex.ru

Помимо волонтерской помощи в рамках молодежного проекта «Вприюте», учреждению и их питомцам всегда нужна помощь — добровольцев и спонсоров разного возраста.

Материалы о животных редакции Зеленоград.ру помогает делать Ветеринарная клиника «Раденис» - клиника доказательной ветеринарной медицины с высокопрофессиональными специалистами: ортопед-травматолог, стоматолог, кардиолог, анестезиолог, репродуктолог, офтальмолог, ратолог (специалист по грызунам). Приоритет: постановка диагноза и лечение конкретной патологии. Для этого есть все условия: своя экспресс-лаборатория, УЗИ и рентген. Адрес: Андреевка, ПГСК «Карат», напротив дома 31Б. Телефон 8-495-542-60-11, 8-925-720-37-32
