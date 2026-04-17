Молодежный проект «Вприюте» помогает бездомным животным в выходные: это не мешает учебе школьников и студентов. Весь апрель и май в список площадок этого проекта входят приют для животных «Ника» (Малино).
Добровольцам предоставляют благодарственные письма, а также учитывают волонтерские часы. Помощь приютам — это то маленькое добро, которое может совершить каждый.
Нужно выгуливать, кормить и дрессировать животных — помогать им поверить в человека, привыкнуть доверять и слушаться, чтобы впоследствии устроить питомцев в семьи.
Организаторы также снимают видео и фотоматериалы — это дополнительно помогает развитию волонтерского движения, спонсорской помощи приютам (всегда нужны корм, медикаменты, ошейники, поводки, стройматериалы) и ускорению процесса поиска новых семей для животных.
Добровольцам засчитывают время, проведенное в приютах. Эти часы можно верифицировать на платформе Добро.рф. Волонтерские часы — не просто запись о добрых делах, а официальный актив, который фиксируется в Личной книжке волонтера (чаще всего электронной).
Для старшеклассников и студентов они важны по нескольким ключевым причинам:
— школьникам за волонтерство некоторые вузы начисляют дополнительные баллы к ЕГЭ (можно получить от 1 до 10 дополнительных баллов)
— студентам волонтерство помогает в составлении объемного портфолио (с подтверждением важных качеств соискателя) и получении повышенной стипендии и рекомендаций
— для всех добровольцев открывается приоритетная возможность попасть на интересные масштабные мероприятия (фестивали, спорт, культура)
Добровольцы проекта выезжают в приюты каждые выходные.
Для записи нужно:
— найти анонс выезда в группе проекта ВКонтакте: https://vk.com/vpriyut
— написать комментарий под анонсом выбранного выезда: значок «плюс» (+)
— кураторы связываются с добровольцами и рассказывают все детали
— после первого диалога нужно будет заполнить анкету волонтера (куратор даст ссылку) и присоединиться к чату со всеми организационными моментами
Контакты руководителя движения «Вприюте»:
*Сергей Шеин: vk.com/sshein00, 8-953-129-41-54, vpriyute@yandex.ru
Помимо волонтерской помощи в рамках молодежного проекта «Вприюте», учреждению и их питомцам всегда нужна помощь — добровольцев и спонсоров разного возраста.