«Гуру» (18+)
Французско-бельгийский триллер про харизматичного коуча по личностному росту и взаимоотношениям, которому тайный враг готовит испытание, способное разрушить жизнь. Показы в Иридиуме, Панфиловском, Зеленопарке и Отраде.
«Пункт назначения. Новая кровь» (18+)
Индонезийские ужасы про «День мертвых» и проклятие «двери Смерти» для всего рода покажут в Панфиловском, Зеленопарке и Отраде.
«Нормал» (18+)
Триллер про приезжего шерифа, который обнаруживает преступный заговор в обманчиво-безобидном городке, покажут в Иридиуме и Панфиловском.
«Афера по-русски» (16+)
Отечественную комедию о хороших жуликах и очень хороших полицейских покажут только в Зеленопарке.
«Лес», проект «Театр в кино» (16+)
На большом экране в Зеленограде в воскресенье в 15:00 покажут новаторскую интерпретацию пьесы Островского с Анной Ардовой в главной роли, подробно мы рассказали ранее: https://www.zelenograd.ru/news/61731/.
Также на этой неделе в некоторых зеленоградских кинотеатрах можно увидеть ряд картин, стартовавших в прокате неделю назад и ранее.
Кинотеатры могут вносить изменения в расписание показов. Проверяйте афишу Иридиума, Зеленопарка, Панфиловского и Отрады.
Сегодня в прокат вышли и кинопремьеры для семейного просмотра: про них мы рассказали в «Родителях Зеленограда».