«Вот это драма!» (18+)
В широкий прокат вышла американская комедийная мелодрама с Зендеей и Робертом Паттинсоном. На пути влюбленных к алтарю встает неожиданное признание, которое переворачивает всю их жизнь. Историю превращения невинного откровения в настоящую драму можно увидеть в Иридиуме, Панфиловском, Зеленопарке и Отраде
Только в кинотеатре Иридиума:
Документальный фильм, который сняла режиссер Валерия Гай Германика, расскажет про бойца ММА Александра Емельяненко — известного персонажа в россии?ском спорте. В анонсе обещают самыи? скандальныи? и интимныи? кинопортрет спортсмена, которому на закате своеи? карьеры предстоит сразиться с главным соперником — с самим собои?. Разовые показы состоятся в субботу и понедельник в 18:45
Историю знаменитого кукольника с Евгением Цыгановым в главной роли покажут в среду в 19:00, подробно о показе и проекте мы рассказали здесь
Только в кинотеатре Панфиловского:
Ужастик английского производства расскажет про археолога, которая вскрывает древний саркофаг ради научного открытия, тем самым обрекая себя и дочь на жуткие события. Фионе придется докопаться до корня древней тайны, чтобы остановить зло и спасти дочь. Фильм можно увидеть ежедневно в 23:05.
Только в кинотеатре Зеленопарка показывают:
Фильм собран из пяти новелл, объединенных фигурой циничного стримера рунета под маской злобного кролика. Для Хейтера нет живых людей, все трагедии для него — лишь повод для насмешек. Это современное кино, которое заглядывает в суть феномена цифровой жестокости. В ролях: Алексей Серебряков, Павел Деревянко, Любовь Аксенова, Мария Аронова, Андрей Смоляков, Ирина Пегова, Александр Самойленко и Владимир Сычев. Увидеть новинку можно ежедневно в 21:20
- «Интерстеллар» (12+)
Космическую одиссею про поиск новой планеты для погибающего от катаклизмов человечества покажут в субботу (в 14:45) и воскресенье (в 14:10)
- «Марсианин» (12+)
Историю забытого на Марсе биоинженера, который пытается выжить во время пыльных бурей и нехватки еды, воды и воздуха, покажут в субботу (в 20:35) и воскресенье (в 20:55)
- «Звёздные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар» (12+)
Борьба за Галактику обостряется, Люк Скайуокер обучается у Мастера Йоды накануне смертельного поединка с Дартом Вейдером. Фильм покажут в субботу (в 14:30) и воскресенье (в 11:40). С понедельника по среду сеанс начнется в 18:15. В этом кинотеатре показывают все эпизоды легендарной космической саги по очереди (эпизод в прокате обновляется раз в неделю)
Также на этой неделе в некоторых зеленоградских кинотеатрах можно увидеть ряд картин, стартовавших в прокате неделю назад и ранее
