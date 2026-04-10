Только в кинотеатре Отрады можно посмотреть подборку не новых, но легендарных космических фильмов:

«Интерстеллар» (12+)

Космическую одиссею про поиск новой планеты для погибающего от катаклизмов человечества покажут в субботу (в 14:45) и воскресенье (в 14:10)

«Марсианин» (12+)

Историю забытого на Марсе биоинженера, который пытается выжить во время пыльных бурей и нехватки еды, воды и воздуха, покажут в субботу (в 20:35) и воскресенье (в 20:55)

«Звёздные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар» (12+)

Борьба за Галактику обостряется, Люк Скайуокер обучается у Мастера Йоды накануне смертельного поединка с Дартом Вейдером. Фильм покажут в субботу (в 14:30) и воскресенье (в 11:40). С понедельника по среду сеанс начнется в 18:15. В этом кинотеатре показывают все эпизоды легендарной космической саги по очереди (эпизод в прокате обновляется раз в неделю)