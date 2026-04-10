На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: мелодрама с Робертом Паттинсоном, ужастик про мумию, актуальная история интернет-злодея и другие фильмы 10.04.2026 ZELENOGRAD.RU

«Вот это драма!» (18+)

В широкий прокат вышла американская комедийная мелодрама с Зендеей и Робертом Паттинсоном. На пути влюбленных к алтарю встает неожиданное признание, которое переворачивает всю их жизнь. Историю превращения невинного откровения в настоящую драму можно увидеть в Иридиуме, Панфиловском, Зеленопарке и Отраде

Только в кинотеатре Иридиума:

«Емельяненко» (18+)

Документальный фильм, который сняла режиссер Валерия Гай Германика, расскажет про бойца ММА Александра Емельяненко — известного персонажа в россии?ском спорте. В анонсе обещают самыи? скандальныи? и интимныи? кинопортрет спортсмена, которому на закате своеи? карьеры предстоит сразиться с главным соперником — с самим собои?. Разовые показы состоятся в субботу и понедельник в 18:45

«Я — Сергей Образцов», проект «Театр в кино» (16+)

Историю знаменитого кукольника с Евгением Цыгановым в главной роли покажут в среду в 19:00, подробно о показе и проекте мы рассказали здесь

Только в кинотеатре Панфиловского:

«Мумия. Возрождение зла» (18+)

Ужастик английского производства расскажет про археолога, которая вскрывает древний саркофаг ради научного открытия, тем самым обрекая себя и дочь на жуткие события. Фионе придется докопаться до корня древней тайны, чтобы остановить зло и спасти дочь. Фильм можно увидеть ежедневно в 23:05.

Только в кинотеатре Зеленопарка показывают:

«Хейтер» (16+)

Фильм собран из пяти новелл, объединенных фигурой циничного стримера рунета под маской злобного кролика. Для Хейтера нет живых людей, все трагедии для него — лишь повод для насмешек. Это современное кино, которое заглядывает в суть феномена цифровой жестокости. В ролях: Алексей Серебряков, Павел Деревянко, Любовь Аксенова, Мария Аронова, Андрей Смоляков, Ирина Пегова, Александр Самойленко и Владимир Сычев. Увидеть новинку можно ежедневно в 21:20

Только в кинотеатре Отрады можно посмотреть подборку не новых, но легендарных космических фильмов:

  • «Интерстеллар» (12+)

Космическую одиссею про поиск новой планеты для погибающего от катаклизмов человечества покажут в субботу (в 14:45) и воскресенье (в 14:10)

  • «Марсианин» (12+)

Историю забытого на Марсе биоинженера, который пытается выжить во время пыльных бурей и нехватки еды, воды и воздуха, покажут в субботу (в 20:35) и воскресенье (в 20:55)

  • «Звёздные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар» (12+)

Борьба за Галактику обостряется, Люк Скайуокер обучается у Мастера Йоды накануне смертельного поединка с Дартом Вейдером. Фильм покажут в субботу (в 14:30) и воскресенье (в 11:40). С понедельника по среду сеанс начнется в 18:15. В этом кинотеатре показывают все эпизоды легендарной космической саги по очереди (эпизод в прокате обновляется раз в неделю)

Также на этой неделе в некоторых зеленоградских кинотеатрах можно увидеть ряд картин, стартовавших в прокате неделю назад и ранее

Кинотеатры могут вносить изменения в расписание показов. Проверяйте афишу Иридиума, Зеленопарка, Панфиловского и Отрады

Сегодня в прокат вышли и кинопремьеры для семейного просмотра: про них мы рассказали ранее

