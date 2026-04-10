На большом экране в Зеленограде покажут спектакль «Я — Сергей Образцов» — историю знаменитого кукольника с Евгением Цыгановым в главной роли 10.04.2026 ZELENOGRAD.RU

Зрители совершат путешествие через весь 20-й век: спектакль основан на автобиографии Сергея Образцова. В формате кукол в ленте оживут и другие легенды театра и кино: Любовь Орлова и Лидия Русланова, Чарли Чаплин и Леонид Утесов, Соломон Михоэлс и Федор Шаляпин.

В главной роли — Евгений Цыганов, один из самых востребованных российских актеров театра и кино. Автор пьесы и режиссер-постановщик — Екатерина Образцова, внучка легендарного создателя Центрального театра кукол. Спектакль завоевал целый ряд престижных театральных наград, включая «Золотую Маску» .

Как складывалась история жизни великого кукольника, прожившего весь 20-й век, создателя крупнейшего в мире театра кукол? Создатели спектакля «Я — Сергей Образцов» раскрывают занавес времени и представляют жизнь гения как портрет на фоне эпохи, эпичное и одновременно исповедально-лирическое путешествие по ступенькам памяти. Необыкновенная жизнь рассказана простыми обыкновенными словами, эпизодами будней: первая кукла, первая любовь, первые творческие опыты и гастроли… Создание театра, годы войны и День Победы, репетиции и премьеры, юбилейный вечер народного артиста СССР и любимая песня мамы…

Главную роль исполняет Евгений Цыганов. Массовую популярность ему принесли главные роли в таких проектах, как сериал «Оттепель», драма «Прогулка» и экранизация «Дети Арбата». Актер является многократным лауреатом престижных премий, включая «Нику», «Золотого орла» и «Золотую маску». Среди его последних громких работ — роль Мастера в фильме «Мастер и Маргарита». Помимо кинокарьеры, Цыганов активно играет в театре «Мастерская Петра Фоменко», занимается режиссурой и музыкой.

Евгений Цыганов в роли гения 20-го века не только преображается сам, но своей игрой меняет реальность, позволяя зрителям путешествовать и во времени, и в жизни, в чувствах и мыслях Образцова. Герой рассказывает о театре и людях, о приметах быта и сменах эпох, а перед зрителями — подчас с улыбкой, подчас до слез — раскрывается история становления души художника. Портретные куклы самых ярких актеров и знаменитостей играют на фоне обобщенных декораций — лестницы-подиума из белоснежных ступеней. Куклы становятся метафорами человеческих страстей, век и человек соединяются, а великий Сергей Образцов становится собеседником сегодняшних зрителей.

Постановка завоевала множество наград:

  • Лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Лучшая работа актера» (Евгений Цыганов)

  • Лучший спектакль сезона 2021-2022 в театре кукол по версии «Московского комсомольца»

  • Лауреат 5-го Большого детского фестиваля в 2022 году в номинации «Лучший спектакль в театре кукол для старшей возрастной категории»

  • Золотой диплом «За сохранение памяти о великом кукольнике Сергее Образцове» 20-го Международного театрального форума «Золотой Витязь» в 2022 году

  • Дважды лауреат 21-й ежегодной московской премии Союза театральных деятелей России «Гвоздь сезона»: «Гвоздь сезона» и гран-при «Большой гвоздь сезона» в 2022 году

Формат «театра в кино» превращает просмотр в уникальный визуальный опыт, который во многом дополняет, а иногда и превосходит посещение театра вживую. Вы увидите лица артистов, их мимику и мельчайшие детали костюмов благодаря крупным планам. Действие раскроется через многоракурсную съемку, соединяющую масштаб массовых сцен и ювелирную технику актерской игры. Множество камер будут работать, чтобы вы оценили весь замысел постановки из удобного кресла.

Спектакль покажут 15 апреля (это среда) в 19:00 в кинотеатре Торгового центра «Иридиум». Продолжительность — 1,5 часа, возрастное ограничение — 16+.

Билеты стоят 720 рублей и уже продаются:https://zelenograd.theatrehd.com/ru/films/ya-sergey-obraztsov-puppet-theatre

