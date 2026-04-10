Зрители совершат путешествие через весь 20-й век: спектакль основан на автобиографии Сергея Образцова. В формате кукол в ленте оживут и другие легенды театра и кино: Любовь Орлова и Лидия Русланова, Чарли Чаплин и Леонид Утесов, Соломон Михоэлс и Федор Шаляпин.

В главной роли — Евгений Цыганов, один из самых востребованных российских актеров театра и кино. Автор пьесы и режиссер-постановщик — Екатерина Образцова, внучка легендарного создателя Центрального театра кукол. Спектакль завоевал целый ряд престижных театральных наград, включая «Золотую Маску» .