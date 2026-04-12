Эта версия классической комедии про русскую провинцию через постановку Театра Маяковского становится историей о том, как «дико одинокие люди хотят и ищут любви». Спектакль награжден премией «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучшая сценография сезона».
Историю представил выдающийся актерский состав: заслуженные артистки России Анна Ардова и Дарья Повереннова, заслуженный артист России Сергей Удовик и лауреат «Золотой маски» Вячеслав Ковалев.
О постановке и билетах:
На перекрестке лесных дорог, посреди России, сходятся два провинциальных артиста, комик Счастливцев и трагик Несчастливцев. Дорога доводит их до «Пеньков» — усадьбы богатой помещицы Гурмыжской, где творится «темный лес». Молодые женятся на старых ради денег, бесприданницы топятся от любви, все врут и никто не счастлив.
Поработав в других спектаклях со стихиями ветра, воды, огня, в пьесе Островского художественный руководитель Маяковки Егор Перегудов исследует новую стихию. Леса давно нет. Нет ни пеньков, ни опилок. Одна природная сила вытеснила другую, оставив человека в тревожной зыбкости и полном бессилии. Мир буквально поплыл из-под ног, и людям здесь больше не на что опереться. Разве что сотворить для себя иллюзию другого мира?
Актеры Счастливцев и Несчастливцев, нищие и бездомные, приходят в богатую усадьбу и вопреки логике заставляют каждого стать собой. Если ты не можешь выбрать за левых/за правых, ломай саму систему этого выбора, будь сумасшедшим: создай реальность, в которой не нужно выбирать из двух зол.
Театральные обозреватели отмечают 5 главных причин, почему нужно посмотреть этот спектакль:
1- Новаторская постановка по Островскому открыла второе столетие истории Театра Маяковского
2- Спектакль ознаменовал 200-летие со дня рождения отца русской драмы — Александра Островского
3- Редко на одной сцене можно увидеть так много настоящих профессионалов, заслуженных артистов России
4- Сценографию создал народный художник России Владимир Арефьев
5- Наконец, как говорит режиссер-новатор Егор Перегудов: «Всегда надо пробовать новое, чтобы не закиснуть»
Преимущества киноформата:
Формат «театра в кино» превращает просмотр в уникальный визуальный опыт, который во многом дополняет, а иногда и превосходит посещение театра вживую. Вы увидите лица артистов, их мимику и мельчайшие детали костюмов благодаря крупным планам. Действие раскроется через многоракурсную съемку, соединяющую масштаб массовых сцен и ювелирную технику актерской игры. Множество камер будут работать, чтобы вы оценили весь замысел постановки из удобного кресла.
Спектакль покажут 19 апреля (это воскресенье) в 15:00 в кинотеатре торгового центра «Зеленопарк». Продолжительность — 3 часа с антрактом, возрастное ограничение — 16+.
Билеты стоят 800 рублей и уже продаются: https://zelenograd.theatrehd.com/ru/films/les-mayakovsky-theatre .