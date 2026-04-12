Эта версия классической комедии про русскую провинцию через постановку Театра Маяковского становится историей о том, как «дико одинокие люди хотят и ищут любви». Спектакль награжден премией «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучшая сценография сезона».

Историю представил выдающийся актерский состав: заслуженные артистки России Анна Ардова и Дарья Повереннова, заслуженный артист России Сергей Удовик и лауреат «Золотой маски» Вячеслав Ковалев.

На перекрестке лесных дорог, посреди России, сходятся два провинциальных артиста, комик Счастливцев и трагик Несчастливцев. Дорога доводит их до «Пеньков» — усадьбы богатой помещицы Гурмыжской, где творится «темный лес». Молодые женятся на старых ради денег, бесприданницы топятся от любви, все врут и никто не счастлив.