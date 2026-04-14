Новые интерактивные программы для детей от 3-х лет появились в афише КЦ «Зеленоград» — это камерные встречи со сказками, мини-спектаклями и играми 14.04.2026 ZELENOGRAD.RU

Познавательно-развлекательные встречи пройдут 18 апреля (программа называется «Сказочная») и 25 апреля (программа «Путешествие в страну сладостей»). По описанию, в каждом событии есть своя легенда, что-то полезное и что-то весёлое.

Интерактивная программа «Сказочная» (3+) — 18 апреля (суббота) в 16:00

В уютной комнате, украшенной гирляндами и фонариками, на мягких пуфах и подушках малышей пригласят отправиться в удивительный мир сказок. Формат встреч сочетает теневой театр, чтение книг и анимацию.

Этот формат расположился в корпусе 606, здесь расположен филиал КЦ «Зеленоград» — Творческое бюро «Зеленая груша». Продолжительность — 1 час. Вопросы можно задать по телефону: 8-910-495-79-55

Встреча пройдет 18 апреля (это суббота) в 16:00, вторая встреча запланирована на 16 мая (тоже в субботу и тоже в 16:00). Билет стоит 1000 рублей: https://dkzelenograd.ru/afisha/detyam/interaktivnaya-programma-dlya-detey-skazochnaya-2026

Интерактивная семейная программа «Путешествие в страну сладостей» (3+) — 25 апреля (суббота) в 12:00

Вместе с добрым зайчиком и озорным ёжиком дети отправятся в путешествие, в финале которого всех ждут вкусные сюрпризы.

Чтобы добраться до главного приза, ребятам предстоит:
— выполнить задания и разгадать секреты
— сделать сладости своими руками — пирожные и леденцы из воздушного пластилина (которые можно забрать с собой домой)
— победить в сладком флешмобе

Детей ждет сюрприз — гастрономическое шоу с использованием сладкой ваты: обещают гигантское сахарное облако, а также подарить красивый пряник каждому ребенку.

Мероприятие пройдет 25 апреля в 12:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1). Продолжительность — 1,5 часа.

Билеты стоят 1500 рублей (дети) и 600 рублей (взрослые): https://dkzelenograd.ru/afisha/detyam/interaktivnaya-semeynaya-programma-puteshestvie-v-stranu-sladostey

Вопросы можно задать по телефону: 8-499-734-31-71

Чёрное озеро начали готовить к благоустройству Новости
Развлекательные квизы проведут в апреле в фудмоле «Станция» — по понедельникам и четвергам Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышла комедия с Галустяном, два ужастика, аниме-боевик, исторические приключения и другие фильмы Новости
Прокат детских машинок, роликов и велосипедов заработал на площади Юности Новости
Защита от голосовых дипфейков: новые возможности ассистента Ева Реклама
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
Молодые борцы из Зеленограда завоевали две медали на первенстве Москвы по греко-римской борьбе Новости
Подростков приглашают в «Школу аниматоров» — занятия будут проходить трижды в неделю во 2-м микрорайоне и продолжатся летом Новости
Бесплатные автобусы-экспрессы пустят до зеленоградских кладбищ 5 апреля Новости
Магазин OBI в ТЦ на Пятницком шоссе стал «Дом Лента» Новости
В Зеленограде открылась первая Школа цифровых искусств Renderia для детей от 8 до 15 лет Реклама
Покатался со стрельбой: молодого мужчину задержали за ночную стрельбу в Зеленограде Новости
Ученикам средней школы расскажут о бизнесе — интенсив подойдет детям, которые интересуется финансами, экономикой и предпринимательством Новости
Бесплатные уличные тренировки по бегу начинаются в Зеленограде Новости
Маркет изделий ручной работы «Встреча» пройдет 4 апреля в ТЦ «1000 мелочей» — в этот раз тематика пасхальная Новости
Возле отделов полиции в Зеленограде запретят парковку машин. Со второй попытки Новости
Научно-досуговый проект «Семейные открытия» — родителей с детьми приглашают на совместные мастерилки в библиотеку Новости
Мусорный полигон рядом с Зеленоградом обещают засыпать землей к концу апреля, чтобы уменьшить запах Новости
Школа философии приглашает на занятия в апреле Реклама
Магазин «Первый выбор» открылся в Брёхово Новости
Детсад в Менделеево заливает талой водой Новости
Парковку запретят на въездах к домам по 14 адресам Новости
Чиновники пытались отобрать у жительницы Зеленограда квартиру, в которой она жила после смерти бывшего мужа Новости
Свадьба, как в Pinterest. Аренда — в подарок! Реклама
Прокатом электросамокатов пользуется более 20% читателей «Зеленоград.ру» Новости
Парализованного бельчонка спасли в Зеленограде Новости
Деревья снова в опасности — при благоустройстве дворов им повреждают корни Новости
О запахе гари сообщают жители со всего Зеленограда — что именно горит, непонятно Новости
Подростков в Зеленограде учат управлять дронами, а студентов приглашают в войска беспилотных систем Новости
Правозащитник и депутат поспорили о разблокировке Телеграма Новости
Экс-замглавы Солнечногорска задержали по делу о взятках. Она отвечала за дороги и благоустройство Новости
При ремонте подъездов, похоже, наконец отказались от вонючей краски Новости
Живой звук, авторские аранжировки, световое и лазерное шоу: «Триумф» готовит большую премьеру в КЦ «Зеленоград» Реклама
Как менять подкормку птиц с наступлением весны Новости
Строительство новой станции метро на северо-западе Москвы вышло на финишную прямую. Вот как выглядит «Народное Ополчение» Новости
Расселённая пятиэтажка снова загорелась в 19-м микрорайоне — пожары там давно стали системой Новости
