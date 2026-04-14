Познавательно-развлекательные встречи пройдут 18 апреля (программа называется «Сказочная») и 25 апреля (программа «Путешествие в страну сладостей»). По описанию, в каждом событии есть своя легенда, что-то полезное и что-то весёлое.
В уютной комнате, украшенной гирляндами и фонариками, на мягких пуфах и подушках малышей пригласят отправиться в удивительный мир сказок. Формат встреч сочетает теневой театр, чтение книг и анимацию.
Этот формат расположился в корпусе 606, здесь расположен филиал КЦ «Зеленоград» — Творческое бюро «Зеленая груша». Продолжительность — 1 час. Вопросы можно задать по телефону: 8-910-495-79-55
Встреча пройдет 18 апреля (это суббота) в 16:00, вторая встреча запланирована на 16 мая (тоже в субботу и тоже в 16:00). Билет стоит 1000 рублей: https://dkzelenograd.ru/afisha/detyam/interaktivnaya-programma-dlya-detey-skazochnaya-2026
Вместе с добрым зайчиком и озорным ёжиком дети отправятся в путешествие, в финале которого всех ждут вкусные сюрпризы.
Чтобы добраться до главного приза, ребятам предстоит:
— выполнить задания и разгадать секреты
— сделать сладости своими руками — пирожные и леденцы из воздушного пластилина (которые можно забрать с собой домой)
— победить в сладком флешмобе
Детей ждет сюрприз — гастрономическое шоу с использованием сладкой ваты: обещают гигантское сахарное облако, а также подарить красивый пряник каждому ребенку.
Мероприятие пройдет 25 апреля в 12:00 в Культурном центре «Зеленоград» (Центральная площадь, дом 1). Продолжительность — 1,5 часа.
Билеты стоят 1500 рублей (дети) и 600 рублей (взрослые): https://dkzelenograd.ru/afisha/detyam/interaktivnaya-semeynaya-programma-puteshestvie-v-stranu-sladostey
Вопросы можно задать по телефону: 8-499-734-31-71