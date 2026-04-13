Водопровод и электросети ЖК «Мелодия леса» в Голубом остались бесхозными. Муниципалитет планирует забрать их себе 13.04.2026 ZELENOGRAD.RU

«Мелодия леса» — восемь 12-этажных домов на улице Родниковой в посёлке Голубое. На следующей неделе там пройдёт встреча жителей с администрацией Солнечногорского округа. Главная тема — что делать с инженерными сетями, которые после ликвидации застройщика остались бесхозными.

Комплекс строило ООО «Жилой квартал», корпуса сдавались с 2015 по 2018 год. В декабре 2025 года компания была ликвидирована.

После ликвидации застройщика инженерные сети ЖК — электро-, тепло- и водоснабжение, водоотведение, уличное освещение, дороги — оказались ничьими. Управляющая компания обслуживает только сами дома. Муниципалитет сети не обслуживает, потому что они не на его балансе.

Жильцы «Мелодии леса» годами жалуются на тёмные улицы, разбитые дороги и проблемы с водой. В конце марта, по словам жителей, «Мособлэнерго» отключило уличное освещение, в том числе у муниципального детского сада: сети не переданы на баланс и вопрос их принадлежности не урегулирован. Из кранов идёт вода с неприятным запахом — по данным Роспотребнадзора, ряд показателей на грани нормы, по запаху зафиксированы превышения.

Администрация предлагает запустить стандартную процедуру: признать имущество бесхозным, поставить его на учёт и через год оформить в муниципальную собственность. На встрече планируется обсудить восстановление освещения, приём сетей на баланс и ремонт канализации у домов №2 и №3. Также поднимут вопрос об оплате содержания земельных участков — сейчас эти расходы не заложены ни в каком тарифе. Конкретную дату встречи объявят дополнительно.

Чёрное озеро начали готовить к благоустройству Новости
Развлекательные квизы проведут в апреле в фудмоле «Станция» — по понедельникам и четвергам Новости
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах: в прокат вышла комедия с Галустяном, два ужастика, аниме-боевик, исторические приключения и другие фильмы Новости
Прокат детских машинок, роликов и велосипедов заработал на площади Юности Новости
Защита от голосовых дипфейков: новые возможности ассистента Ева Реклама
На что сходить с ребенком в кино — обзор премьер для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
Молодые борцы из Зеленограда завоевали две медали на первенстве Москвы по греко-римской борьбе Новости
Подростков приглашают в «Школу аниматоров» — занятия будут проходить трижды в неделю во 2-м микрорайоне и продолжатся летом Новости
Бесплатные автобусы-экспрессы пустят до зеленоградских кладбищ 5 апреля Новости
Магазин OBI в ТЦ на Пятницком шоссе стал «Дом Лента» Новости
В Зеленограде открылась первая Школа цифровых искусств Renderia для детей от 8 до 15 лет Реклама
Покатался со стрельбой: молодого мужчину задержали за ночную стрельбу в Зеленограде Новости
Ученикам средней школы расскажут о бизнесе — интенсив подойдет детям, которые интересуется финансами, экономикой и предпринимательством Новости
Бесплатные уличные тренировки по бегу начинаются в Зеленограде Новости
Маркет изделий ручной работы «Встреча» пройдет 4 апреля в ТЦ «1000 мелочей» — в этот раз тематика пасхальная Новости
Возле отделов полиции в Зеленограде запретят парковку машин. Со второй попытки Новости
Научно-досуговый проект «Семейные открытия» — родителей с детьми приглашают на совместные мастерилки в библиотеку Новости
Мусорный полигон рядом с Зеленоградом обещают засыпать землей к концу апреля, чтобы уменьшить запах Новости
Школа философии приглашает на занятия в апреле Реклама
Магазин «Первый выбор» открылся в Брёхово Новости
Детсад в Менделеево заливает талой водой Новости
Парковку запретят на въездах к домам по 14 адресам Новости
Чиновники пытались отобрать у жительницы Зеленограда квартиру, в которой она жила после смерти бывшего мужа Новости
Свадьба, как в Pinterest. Аренда — в подарок! Реклама
Прокатом электросамокатов пользуется более 20% читателей «Зеленоград.ру» Новости
Парализованного бельчонка спасли в Зеленограде Новости
Деревья снова в опасности — при благоустройстве дворов им повреждают корни Новости
О запахе гари сообщают жители со всего Зеленограда — что именно горит, непонятно Новости
Подростков в Зеленограде учат управлять дронами, а студентов приглашают в войска беспилотных систем Новости
Правозащитник и депутат поспорили о разблокировке Телеграма Новости
Экс-замглавы Солнечногорска задержали по делу о взятках. Она отвечала за дороги и благоустройство Новости
При ремонте подъездов, похоже, наконец отказались от вонючей краски Новости
Живой звук, авторские аранжировки, световое и лазерное шоу: «Триумф» готовит большую премьеру в КЦ «Зеленоград» Реклама
Как менять подкормку птиц с наступлением весны Новости
Строительство новой станции метро на северо-западе Москвы вышло на финишную прямую. Вот как выглядит «Народное Ополчение» Новости
Расселённая пятиэтажка снова загорелась в 19-м микрорайоне — пожары там давно стали системой Новости
