После ликвидации застройщика инженерные сети ЖК — электро-, тепло- и водоснабжение, водоотведение, уличное освещение, дороги — оказались ничьими. Управляющая компания обслуживает только сами дома. Муниципалитет сети не обслуживает, потому что они не на его балансе.

Жильцы «Мелодии леса» годами жалуются на тёмные улицы, разбитые дороги и проблемы с водой. В конце марта, по словам жителей, «Мособлэнерго» отключило уличное освещение, в том числе у муниципального детского сада: сети не переданы на баланс и вопрос их принадлежности не урегулирован. Из кранов идёт вода с неприятным запахом — по данным Роспотребнадзора, ряд показателей на грани нормы, по запаху зафиксированы превышения.

Администрация предлагает запустить стандартную процедуру: признать имущество бесхозным, поставить его на учёт и через год оформить в муниципальную собственность. На встрече планируется обсудить восстановление освещения, приём сетей на баланс и ремонт канализации у домов №2 и №3. Также поднимут вопрос об оплате содержания земельных участков — сейчас эти расходы не заложены ни в каком тарифе. Конкретную дату встречи объявят дополнительно.