Трёхэтажное здание ГСК «Комета» напротив пожарной части и 14-го микрорайона разбирают техникой — оно попадает в зону строительства дополнительных железнодорожных путей под будущую высокоскоростную магистраль Москва—Петербург.
Уведомление об изъятии помещений собственники получили ещё три года назад. Тогда в комплексе насчитывалось более 420 гаражей и кладовок — закрытые боксы, часть с подполами. Их использовали не только для хранения машин, но и для вещей.
Участок ГСК изъяли для государственных нужд — собственникам должны были выплатить компенсацию по рыночной стоимости.
На месте ГСК построят 5 и 6 дополнительные железнодорожные пути для участка Алабушево—Крюково. В перспективе эти пути должны использоваться для перевода движения существующих скоростных поездов, а затем — для движения поездов ВСМ.