Трёхэтажное здание ГСК «Комета» напротив пожарной части и 14-го микрорайона разбирают техникой — оно попадает в зону строительства дополнительных железнодорожных путей под будущую высокоскоростную магистраль Москва—Петербург.

Уведомление об изъятии помещений собственники получили ещё три года назад. Тогда в комплексе насчитывалось более 420 гаражей и кладовок — закрытые боксы, часть с подполами. Их использовали не только для хранения машин, но и для вещей.