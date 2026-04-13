Концерт «Между медом и корицей» — 18 апреля в библиотеке три поэтессы прочтут стихи под аккомпанемент арфы и фортепиано 13.04.2026 ZELENOGRAD.RU

Вечером в субботу гости библиотеки услышат три разных голоса, три взгляда на весну, любовь, взросление и поэзию. Зеленоградские авторы — Мария Фроловская, Валерия Гречина и Мария Колкер — прочитают свои тексты и поговорят со зрителями. В концерте также примет участие выпускник Московской консерватории имени Чайковского — Евгений Шкультин.

После выступлений каждый гость сможет прочесть свои стихи на «свободном микрофоне». Прийти можно бесплатно, но нужно зарегистрироваться.

Создатели выступления описывают концепцию так:

«Мед и корица — это не только про сладость и пряность, которые мы добавляем в чай, чтобы согреться. Мед хранит в себе тепло солнца и ароматы лета, словно янтарь — как фрагменты исчезнувшего мира. Строки стихотворений сохраняют в себе воспоминания и чувства, как медовые янтари, и помогают нам становиться ближе друг другу».

О выступающих и регистрации:

• Мария Фроловская — выпускница Литинститута имени Горького, лауреат всероссийских и международных литературных конкурсов, таких как «Русский Гофман», «Русские рифмы», «Мцыри» и других, автор трех поэтических книг и либретто нескольких мюзиклов. Член Союза литераторов России.

• Валерия Гречина — писатель, поэт, журналист, финалист российских и международных литературных конкурсов, автор двух книг: «Тритоны» и «Красная ягода». Ведет занятия по литературному творчеству для детей и молодежи, проводит уютные творческие встречи вместе со своим другом — плюшевым гусем Валерой.

• Мария Колкер — детский писатель и книжный иллюстратор. Нарисовала более 70-ти книг для издательств в России, Великобритании, США и Южной Корее. Автор книжек-картинок и повестей. Дважды лауреат «Образа книги» в номинации «Авторская книга». Пишет как книжки-картинки для самых маленьких, так и сказочные повести для читателей постарше.

• Евгений Шкультин — композитор и музыкант, выпускник Московской консерватории имени Чайковского, лауреат всероссийских композиторских конкурсов имени Шнитке и имени Дунаевского.

Концерт состоится 18 апреля (в субботу) в 18:00 в библиотеке (корпус 607А). Продолжительность — 1,5 часа, возрастное ограничение — 12+

Билеты бесплатные, но регистрация обязательна: https://bilet.mos.ru/event/405797257/. На момент публикации места есть.

Телефоны библиотеки: 8-499-734-19-17, 8-495-161-00-05 (ежедневно с 09:00 до 21:00).

Реклама
Реклама
