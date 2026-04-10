На фестивальной площадке у корпуса 1606 с 11 по 19 апреля пройдет фестиваль «Пасхальный дар». В программе: творческие мастер-классы, благотворительные активности, концерты и спортивные состязания.
Для детей от 5 лет на площадке пройдет серия мастер-классов «Пасхальные зарисовки». В программе — интерьерная живопись акрилом на холсте в весенней и пасхальной тематике, рисунок акрилом, акварельные открытки к празднику и роспись подарочного крафт-пакета в весеннем стиле. В течение дня запланировано по несколько занятий: начало с 13:00, а 17 апреля — с 15:00.
Отдельно заявлены мастер-классы от благотворительных фондов: 14 апреля АНО «Союз добрых дел» проведет занятия «Пасхальный кулич. Рисуем картину красками» в 15:00 и 16:00
На площадке также пройдет турнир за звание «Самый сильный житель района». Участники будут соревноваться в девяти дисциплинах, а те, кто сделает благотворительное пожертвование через mos.ru, попадут в призовой зачет. Главный кубок получат рекордсмены дня среди участников от 18 до 50 лет — победителей определят в трех дисциплинах: махи гири, приседания и рывок гири.
Подробности на сайте фестиваля: https://russpass.ru/place/66ed1fcd6d4f160f8900a4d6