Кроме того, 12 апреля пустят бесплатные автобусы-экспрессы до зеленоградских кладбищ. До Центрального кладбища в Восточной зоне будут ходить экспресс Э-1 от станции Крюково, автобус 2К, а маршрут №1 будет заезжать туда с 7:40 до 19:00. До Северного кладбища в Рожках пойдут экспресс Э-2 из Крюково и автобус №20. До Алабушевского кладбища запустят экспресс Э-3 от Крюково.

Ночные автобусы нужны из-за пасхальных богослужений, которые начинаются поздно вечером и заканчиваются уже после полуночи: в храмы приходят на ночную службу, крестный ход и литургию, а потом людям нужно разъехаться по домам, когда обычный городской транспорт уже не работает.

Автобусы до кладбищ запускают потому, что в пасхальные дни и рядом с ними многие ездят на могилы родственников, поэтому город традиционно усиливает транспорт не только к храмам, но и к основным кладбищам.