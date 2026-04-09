Экскурсия по выставке «Городской маршрут», разделы которой отсылают к названиям автобусных остановок на Центральном проспекте Зеленограда, знакомит с историей строительства и становления города, жизнью и бытом местных жителей в разные исторические периоды.



Особое место в экскурсии занимает раздел, посвященный универмагу «Детский мир» — и хотя магазина уже не существует, автобусная остановка с таким названием сохранилась в Зеленограде до сих пор. Гости увидят воссозданную праздничную витрину этого популярного магазина с игрушками, школьной формой и предметами быта.



Посетители экскурсии узнают, как город встречал детей, когда они появлялись на свет, а также о детских садах и игровых площадках, о досуге в зеленоградском Дворце пионеров, о традициях подготовки к встрече Нового года — всем том, что формировало мировоззрение юных горожан в 1960—1980?х годах.

Встреча пройдет 16 апреля (это четверг) в 19:00 в выставочном зале Музея Зеленограда (улица Михайловка, корпус 1410).

Билеты стоят 600 рублей и 500 рублей (дети, студенты, многодетные и пенсионеры):https://bilet.mos.ru/event/409264257/. Входной билет в музей в этом случае оплачивать не нужно. На момент публикации есть 25 билетов.



Продолжительность — 1 час. Возрастное ограничение — 6+.



Телефон учреждения: 8-499-717-16-02.