С 22 апреля у дома 14 на Заводской улице изменится схема движения: вокруг дома сделают одностороннее движение. Это позволит добавить 37 парковочных мест: жители смогут хотя бы частично реализовать право на резидентную парковку, а чиновники — исправить допущенную ошибку.
Решение ввести одностороннее движение вокруг нового дома, построенного по программе реновации, — это продолжение истории, которая началась еще осенью. С октября территория дома попала в зону платной парковки.
Жители тогда жаловались на нехватку мест и сложности с оформлением резидентных разрешений. «Машина становится роскошью», — говорили они: даже при наличии права на льготную парковку фактически воспользоваться им было трудно.
Сделать дополнительные парковочные места было нельзя из-за узких проездов и требований пожарной безопасности. Поэтому после протестов жителей решили ввести одностороннее движение — как единственный способ добавить парковочные места.
Таким образом, за счет новой схемы движения число парковочных мест увеличится. Хотя она будет платной, у жителей хотя бы появится шанс реально воспользоваться резидентными разрешениями. Вопрос в том, хватит ли мест на всех автомобилистов из этого огромного дома.