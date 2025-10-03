Формально зоны платной парковки вокруг жилых домов обозначают как «местная улично-дорожная сеть в границах ЖК». Фактически — это придомовая территория.

Сегодня платными стали 50 машиномест вокруг новостройки по адресу «Заводская 14». Но не вокруг всего дома, как было на схеме департамента транспорта, а в четырех крупных зонах. Отрезки с бесплатным паркингом остались, но местные автовладельцы опасаются, что и это ненадолго.

«Что-то с трудом верится в такое благородство. Сейчас на оставшихся бесплатных зонах понавешают знаки „Остановка запрещена“, и эвакуатор начнет работать», — отмечает местная жительница Надежда.

За парковку могут не платить инвалиды, многодетные семьи, а еще те, кто оформил резидентное соглашение. Но процесс этот, как выяснили жильцы Заводской 14, небыстрый и также имеет ряд нюансов.