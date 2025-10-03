Формально зоны платной парковки вокруг жилых домов обозначают как «местная улично-дорожная сеть в границах ЖК». Фактически — это придомовая территория.
Сегодня платными стали 50 машиномест вокруг новостройки по адресу «Заводская 14». Но не вокруг всего дома, как было на схеме департамента транспорта, а в четырех крупных зонах. Отрезки с бесплатным паркингом остались, но местные автовладельцы опасаются, что и это ненадолго.
«Что-то с трудом верится в такое благородство. Сейчас на оставшихся бесплатных зонах понавешают знаки „Остановка запрещена“, и эвакуатор начнет работать», — отмечает местная жительница Надежда.
За парковку могут не платить инвалиды, многодетные семьи, а еще те, кто оформил резидентное соглашение. Но процесс этот, как выяснили жильцы Заводской 14, небыстрый и также имеет ряд нюансов.
«Если я собственник квартиры, а моя жена прописана по другому адресу, то получается резидентное разрешение на нее оформить я не могу. Что делать в таком случае? С такими правилами здесь и квартиры снимать никто не будет» — уверен Александр.
«Нам ответ должны были дать еще 30 сентября по резидентному соглашению, но до сих пор тишина» ¬- делится Светлана «В уведомлении написано 2 октября ждать ответ, но вчера ничего не было. Ждем сегодня» — добавляет Надежда.
Кроме того, жители Заводской уверены, для такого большого дома и без платных стоянок парковочных мест было недостаточно, а ведь изначально планы были другие:
«Для жильцов Заводской в платных парковках только минусы, — говорит Екатерина. — По плану, должны были построить два паркинга там, где сейчас расширяют железную дорогу. Теперь место для них занято. Чтобы вводить платные парковки, надо чтобы у людей был выбор тем более, что у нас „двор без машин“ и практически отсутствует придомовая территория. Будем добиваться появления паркингов. А пока машина уже становится роскошью».