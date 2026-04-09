В эту пятницу детей с родителями приглашают отметить День космонавтики. События семейные и бесплатные. Организаторы уточнили для «Зеленоград.ру», что возрастных ограничений у гостей основных мероприятий нет, кроме соревнований по авиамоделированию (здесь могут участвовать дети от 8 лет, а регистрация будет проводиться на месте).
17:00, корпус 233 — Экологический праздник, посвященный нашей планете
- на сцене выступят студия эстрадного вокала, спортивно-хореографический коллектив и вокальные ансамбли
- познавательную лекцию прочтет руководитель Всероссийского общества охраны природы
- состоятся мастер-классы: подснежник из бумаги, композиция из сухоцветов, поделки из природных материалов и старых газет
- детей ждет веселая анимационная программа
17:00, Михайловский пруд у стеллы — Игровая программа с аниматорами: героями мультфильма «Щенячий патруль»
- танцевальная разминка
- космический квест
- веселые игры
- соревнования по запуску планера (участникам от 8 лет)
- запуск пилотажных радиоуправляемых моделей (зависит от погодных условий)
Как уточнили организаторы, с собой участникам соревнований и запусков ничего приносить не нужно: всё выдадут. Регистрация участников будет проходить на месте проведения.
16:00, корпус 929 — «Космический» турнир по дартсу
Участников от 18 лет приглашают проверить меткость, зарядиться эмоциями и хорошим настроением. Зовут даже тех, кто никогда не играл в дартс. Задать вопросы можно по телефону: 8-925-051-66-75.
Организатор мероприятий: Объединение культурных и досуговых центров Зеленограда