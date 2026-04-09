Соревнования по запуску планеров, концерт, квесты и другие семейные мероприятия, посвященные космосу, проведут в Зеленограде 10 апреля 09.04.2026 ZELENOGRAD.RU

В эту пятницу детей с родителями приглашают отметить День космонавтики. События семейные и бесплатные. Организаторы уточнили для «Зеленоград.ру», что возрастных ограничений у гостей основных мероприятий нет, кроме соревнований по авиамоделированию (здесь могут участвовать дети от 8 лет, а регистрация будет проводиться на месте).

В старом городе:

17:00, корпус 233 — Экологический праздник, посвященный нашей планете

  • на сцене выступят студия эстрадного вокала, спортивно-хореографический коллектив и вокальные ансамбли
  • познавательную лекцию прочтет руководитель Всероссийского общества охраны природы
  • состоятся мастер-классы: подснежник из бумаги, композиция из сухоцветов, поделки из природных материалов и старых газет
  • детей ждет веселая анимационная программа

В новом городе:

17:00, Михайловский пруд у стеллы — Игровая программа с аниматорами: героями мультфильма «Щенячий патруль»

  • танцевальная разминка
  • космический квест
  • веселые игры
  • соревнования по запуску планера (участникам от 8 лет)
  • запуск пилотажных радиоуправляемых моделей (зависит от погодных условий)

Как уточнили организаторы, с собой участникам соревнований и запусков ничего приносить не нужно: всё выдадут. Регистрация участников будет проходить на месте проведения.

Отдельно для взрослых в этот день проведут:

16:00, корпус 929 — «Космический» турнир по дартсу

Участников от 18 лет приглашают проверить меткость, зарядиться эмоциями и хорошим настроением. Зовут даже тех, кто никогда не играл в дартс. Задать вопросы можно по телефону: 8-925-051-66-75.

Организатор мероприятий: Объединение культурных и досуговых центров Зеленограда

