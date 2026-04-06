В субботу в библиотеке 6-го микрорайона обещают вечер чарующего вокала, виртуозной игры на рояле и изящных гитарных переливов. Прозвучат классические романсы на музыку Чайковского и Рахманинова, а также городские романсы из кинофильмов, которые знакомы и близки каждому.



На камерном концерте «Вехи любви» выступят вокалистка Евгения Доброванова, пианист Константин Юдин и гитарист Павел Воловликов. Зрители услышат романсы о робкой любви и надежде на счастье, о нежности материнского сердца, о глубокой и зрелой привязанности, которая выдерживает испытание временем.



Организаторы обещают камерную и уютную атмосферу с приглушенным светом и мерцанием свечей.



Концерт состоится 11 апреля (это суббота) в 18:00 в библиотеке (корпус 607А). Продолжительность — 1 час, возрастное ограничение — 12+



Билеты стоимостью 750 рублей и 600 рублей (для льготных категорий посетителей): https://iframeab-pre9294.intickets.ru/seance/70959639



Телефон библиотеки: 8-495-161-00-05 (ежедневно с 09:00 до 21:00).