Участок площадью 3,5 тысячи квадратных метров в проектируемом проезде 6537 выставили на торги под размещение спортивного объекта.
Он расположен рядом с частными домами, возле Малинской улицы и одноименной остановки, с удобным подъездом через Кутузовское шоссе и Середниковскую улицу.
По документации победитель аукциона сам выберет, что именно здесь разместить, из довольно широкого перечня вариантов. Это может быть крытый каток, теннисные и падел-корты, футбольный манеж, скалодром, а также комбинация назначений в формате физкультурно-оздоровительного комплекса.
По условиям торгов объект должен быть некапитальным, но это определяется конструкцией и юридическим статусом: такие объекты можно подключать к коммуникациям, в некоторых случаях они даже могут иметь небольшое заглубление, но при этом не должны иметь капитального фундамента и должны быть потенциально демонтируемыми. То есть это могут быть вполне крупные сооружения с длительным сроком эксплуатации, но формально они считаются временными.
Участок в Малино подходит для такого объекта: площадь самого объекта может достигать 7 тысяч квадратных метров, высота — не более двух этажей, а договор на него можно будет оформить на 46 лет.
При этом у инвестора будут и дополнительные обязательства: после открытия объекта нужно будет бесплатно предоставлять не менее 10 часов в неделю для занятий городских учреждений Москомспорта, если у них будет такая потребность.
После торгов в конце мая станет понятно, какой именно объект собираются разместить на этом участке и кто станет инвестором — об этом мы расскажем отдельно.