По условиям торгов объект должен быть некапитальным, но это определяется конструкцией и юридическим статусом: такие объекты можно подключать к коммуникациям, в некоторых случаях они даже могут иметь небольшое заглубление, но при этом не должны иметь капитального фундамента и должны быть потенциально демонтируемыми. То есть это могут быть вполне крупные сооружения с длительным сроком эксплуатации, но формально они считаются временными.

Участок в Малино подходит для такого объекта: площадь самого объекта может достигать 7 тысяч квадратных метров, высота — не более двух этажей, а договор на него можно будет оформить на 46 лет.

При этом у инвестора будут и дополнительные обязательства: после открытия объекта нужно будет бесплатно предоставлять не менее 10 часов в неделю для занятий городских учреждений Москомспорта, если у них будет такая потребность.

После торгов в конце мая станет понятно, какой именно объект собираются разместить на этом участке и кто станет инвестором — об этом мы расскажем отдельно.