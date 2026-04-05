Сеть гипермаркетов «Глобус» возобновляет проект строительства магазина на своём участке в Зеленограде. Проектные работы стартовали в марте, а начать строительство гипермаркета рассчитывают в 2027-м.

Земельный участок в Зеленограде под строительство гипермаркета давно находится в собственности у «Глобуса». Хотя точное место не называется, его можно определить по упоминаниям.

В документах он фигурирует с адресом «Георгиевский проспект, участки 1-3». Этому адресу соответствуют три участка на территории 22-го микрорайона: основной участок на углу Георгиевского проспекта и Зеленой улицы, участок с проездом от Зелёной улицы вглубь района и небольшой участок с прудом (прямо напротив ледового дворца в 20-м микрорайоне).