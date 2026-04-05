Сеть гипермаркетов «Глобус» возобновляет проект строительства магазина на своём участке в Зеленограде. Проектные работы стартовали в марте, а начать строительство гипермаркета рассчитывают в 2027-м.
Земельный участок в Зеленограде под строительство гипермаркета давно находится в собственности у «Глобуса». Хотя точное место не называется, его можно определить по упоминаниям.
В документах он фигурирует с адресом «Георгиевский проспект, участки 1-3». Этому адресу соответствуют три участка на территории 22-го микрорайона: основной участок на углу Георгиевского проспекта и Зеленой улицы, участок с проездом от Зелёной улицы вглубь района и небольшой участок с прудом (прямо напротив ледового дворца в 20-м микрорайоне).
Ещё несколько лет назад «Глобус» заказывал государственную экспертизу по проекту строительства на этом участке «многофункционального торгового комплекса», а на днях объявлял закупки с поставкой по этому адресу. Так что место строительства определяется однозначно.
«Глобус» — это классический большой продуктовый гипермаркет. Сама сеть описывает свои магазины как гипермаркеты с собственным производством полного цикла — мясным цехом, рыбным рядом, кулинарией, пекарней, суши и роллами, — а также с собственным рестораном. Сейчас у «Глобуса» 20 гипермаркетов. То есть в Зеленограде, если проект дойдёт до стройки и открытия, вероятно, появится большой гипермаркет для повседневных закупок.
В какой степени «Глобус» заменит закрывшийся год назад «Зельгрос», непонятно. Формально они работают в разных форматах. В любом случае, у жителей нового города снова появится большой продуктовый магазин.
Пока непонятна судьба Георгиевского пруда — это пруд-копань, то есть водоём, созданный в результате разработки земляного карьера. Он не имеет связи с другими водоёмами. В Водном кодексе такие пруды не регистрируются, водоохранные зоны не устанавливаются.
Несколько лет назад в Москомархитектуре говорили «Зеленоград.ру», что участок с прудом относится к природному комплексу, и трогать его при застройке 22-го микрорайона не планируется, но какое решение примут в «Глобусе», неизвестно.
Редакция «Зеленоград.ру» уточнит в «Глобусе» планы по застройке и расскажет, что удалось узнать