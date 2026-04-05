Статья предусматривает штрафы: для индивидуальных предпринимателей — до 5 тысяч рублей, для юридических лиц — до 100 тысяч. Дополнительно возможна конфискация предметов, связанных с правонарушением.

Нарушение может состоять в приёме лома без документов и отсутствии проверки происхождения металла. Это создаёт условия для краж городского имущества — от кабеля до других элементов благоустройства.

Оборот лома чёрных и цветных металлов в России регулируется. Приём разрешён только лицензированным организациям, которые обязаны фиксировать данные сдатчика, проводить радиационный контроль и вести учёт всех операций. За приём лома, который заведомо был добыт преступным путем, может наступить уголовная ответственность — штраф или заключение до двух лет.

Жителей просят обращать внимание на работу подозрительных пунктов приёма — особенно если они работают ночью, принимают лом без документов и регулярно принимают крупные партии сомнительного происхождения. Сообщить о таких точках можно по телефону ГКУ «Московская безопасность» 8-926-007-84-27 или в полицию по номеру 112.