Клиенты бассейна в корпусе 305 оставили обращение в аккаунте СК России ВКонтакте: С апреля 2024 года родители покупали абонементы для детей — до 120 тысяч рублей. В январе 2025 года после смены арендатора договоры расторгли, деньги не вернули. Прежний владелец на связь не выходит. Кроме того, бывшее руководство задолжало зарплату тренерам.

В Главном следственном управлении СК по Москве возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты (статья 145.1 УК РФ). Также следователи обратились к прокурору, чтобы им передали материалы проверки, которую проводила полиция по подозрению в мошенничестве.

Действующий арендатор помещения — клуб «Море эмоций» — сообщил, что не несёт ответственности за обязательства предыдущего владельца. «Мы работаем в спокойном режиме, всё хорошо. К нам на занятия приходят и бывшие клиенты Pool Kids», — сообщила «Зеленоград.ру» руководитель «Море эмоций» Анастасия Маслова.

Бывший арендатор на связь не выходит; ранее он обещал клиентам, написавшим заявления о возврате средств, произвести выплаты в течение двух недель, однако обязательства выполнены не были. Ситуация остаётся на контроле председателя Следственного комитета Российской Федерации.